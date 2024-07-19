Так, у новому інтерв'ю глава держави відповів, коли піде з поста президента України.

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Зеленський про президентські вибори

Володимир Зеленський зазначив, що дійсно передбачав час, коли піде у відставку.

Але не до тих пір, поки не закінчиться війна,

– підкреслив президент.

Раніше глава держави пояснив, чому під час воєнного стану вибори неможливі. Президент зазначив, що для того, щоб провести вибори, треба змінити відповідне законодавство.

"У воєнний час не можна проводити вибори", – наголосив Зеленський.

Також підкреслив, що важлива повага до військових, які наразі перебувають на фронті, адже вони також повинні мати право проголосувати.

Окрім того, необхідна окрема інфраструктура для голосування українців за кордоном. Цього потребували б 7 мільйонів наших громадян.