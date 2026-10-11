Онлайн Редакция Вакансии Контакты Игры Гороскоп
24 Канал Главные новости Зеленский заявил о готовности провести выборы, но при одном условии
11 октября, 17:02
2

Зеленский заявил о готовности провести выборы, но при одном условии

Вероника Соцкова

Владимир Зеленский заявил, что Украина готова провести президентские выборы. Однако есть одно условие, без которого голосование не состоится.

Об этом заявил президент Украины в эфире ABC.

Зеленский назвал условие для проведения выборов

Украина готова провести президентские выборы.

При всем уважении к Трампу, выборы президента – это дело исключительно народа Украины. Но мы готовы к любому выбору наших граждан, 
– подчеркнул Зеленский

Он добавил, что воюющей стране сложно провести выборы, ведь это опасно и нарушает Конституцию

Прежде всего необходимо создать безопасную инфраструктуру, чтобы люди имели возможность голосовать. Все зависит от украинцев – когда голосовать, как это делать и кого выбирать. Знаю, Путин очень хотел сменить президента в Украине. И если Трамп хочет изменений в ходе выборов, пусть передаст Путину: дайте нам 2 месяца полного (!) прекращения огня, и мы проведем выборы
– сказал глава государства.

Зеленский о выборах: смотрите видео

Напомним, 10 октября Дональд Трамп вновь вы призвал провести выборы в Украине, и намекнул, что Владимир Зеленский должен покинуть свой пост. Во время беседы с журналистами американский лидер заявил, что украинский президент якобы не хочет завершать войну с Россией.

В то же время Трамп утверждал, что Владимир Путин готов заключить соглашение: "Ну, я считаю, что ему (Зеленскому – 24 Канал) следует провести выборы, и он мог бы решить этот вопрос уже давно. И ему следует провести выборы, и он не может повышать цену на нефть. Он уже достаточно сделал".

Напомним, что резкое изменение риторики произошло после того, как в пятницу, 9 октября, Путин и Трамп договорились о частичном ослаблении санкций. В частности, президент США поручил Министерству финансов выдать временную лицензию, которая по позволит России вывести на рынок в более миллиона тонн дизельного топлива.