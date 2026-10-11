Зеленский заявил о готовности провести выборы, но при одном условии

Владимир Зеленский заявил, что Украина готова провести президентские выборы. Однако есть одно условие, без которого голосование не состоится.

Об этом заявил президент Украины в эфире ABC.

Зеленский назвал условие для проведения выборов

Украина готова провести президентские выборы.

При всем уважении к Трампу, выборы президента – это дело исключительно народа Украины. Но мы готовы к любому выбору наших граждан,

– подчеркнул Зеленский

Он добавил, что воюющей стране сложно провести выборы, ведь это опасно и нарушает Конституцию

Прежде всего необходимо создать безопасную инфраструктуру, чтобы люди имели возможность голосовать. Все зависит от украинцев – когда голосовать, как это делать и кого выбирать. Знаю, Путин очень хотел сменить президента в Украине. И если Трамп хочет изменений в ходе выборов, пусть передаст Путину: дайте нам 2 месяца полного (!) прекращения огня, и мы проведем выборы,

– сказал глава государства.

Зеленский о выборах: смотрите видео

Напомним, 10 октября Дональд Трамп вновь вы призвал провести выборы в Украине, и намекнул, что Владимир Зеленский должен покинуть свой пост. Во время беседы с журналистами американский лидер заявил, что украинский президент якобы не хочет завершать войну с Россией.

В то же время Трамп утверждал, что Владимир Путин готов заключить соглашение: "Ну, я считаю, что ему (Зеленскому – 24 Канал) следует провести выборы, и он мог бы решить этот вопрос уже давно. И ему следует провести выборы, и он не может повышать цену на нефть. Он уже достаточно сделал".

Напомним, что резкое изменение риторики произошло после того, как в пятницу, 9 октября, Путин и Трамп договорились о частичном ослаблении санкций. В частности, президент США поручил Министерству финансов выдать временную лицензию, которая по позволит России вывести на рынок в более миллиона тонн дизельного топлива.