Это блестящий ход, – Пионтковский сказал, как Харрис должна добиваться победы над Трампом

Камала Харрис ворвалась в избирательную кампанию президента США и стала мощным конкурентом Дональду Трампу. Однако, чтобы победить, она должна завоевать голоса колеблющихся избирателей.

Российский публицист из США Андрей Пионтковский рассказал 24 Каналу, что одним из важных маркеров для этих избирателей будет видение будущего президента США того, как будут развязаны войны в Украине и на Ближнем Востоке. Однако Харрис может обратиться к уже сформированному республиканцами "Плану победы Украины".

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Это усилит позиции Харрис

Камала Харрис, по мнению публициста, прежде всего должна отказаться от политики сдерживания и опасения эскалировать войну в Украине.

В ближайшее время она должна по требованию республиканцев сформулировать цели США в войне в Украине. Харрис может сделать блестящий ход – кандидат в президенты от Демократической партии отвечает документом "Предлагаемый план победы в Украине", который написали представители Республиканской партии Майкл Маккол, Майк Роджерс и Майк Тернер. Это отличный шаг к единству политического класса,

– подчеркнул Пионтковский.

Этот ход Харрис не только усилит ее позиции, но и усугубит кризис внутри Республиканской партии, обострив противостояние между двумя лагерями – проукраинским и антиукраинским.

У Харрис и Трампа уже есть устойчивые избиратели, которые их поддерживают. Им нужно бороться за голоса тех, кто еще не определился и колеблется. Среди них также большое количество республиканцев, готовых проголосовать за Харрис,

– отметил он.

Существует коалиция тех, кто голосовал за республиканку Ники Хейли, и ее представители могут поддержать именно Камалу Харрис, несмотря на разногласия с демократами. Они считают, что у вице-президента более последовательная позиция по "мировой войне, которую объявили тоталитарные режимы свободному миру".

Колеблющиеся избиратели, по мнению публициста, проголосуют за ту партию и руководителя, который 5 ноября проявит себя как потенциальный лидер свободного мира, готовый отвечать на вызовы мировой войны, что продолжается в Украине и на Ближнем Востоке. Победит тот, кто адекватно ответит на эти вызовы.

У Харрис есть хорошие шансы победить в выборах, если она воспользуется уникальным шансом и выступит с "Планом победы Украины",

– уверен Андрей Пионтковский.

Напомним, что республиканцы из Палаты представителей США Майкл Маккол, Майк Роджерс и Майк Тернер представили документ "Предлагаемый план победы в Украине", разработанный в конце 2023 года. Его авторы осуждают позицию администрации Джозефа Байдена и требуют решительных действий по поддержке Украины.

США, по их мнению, должны ответить на глобальную угрозу России, Китая и Ирана. В то же время победа Украины в войне очень важна для защиты американских интересов. Маккол, Роджерс и Тернер призвали Байдена немедленно предоставить Украине необходимое оружие, а также усилить санкции против России и передать Киеву замороженные российские активы.