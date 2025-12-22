"Мяч на поле Верховной Рады": в ЦИК рассказали, от чего на самом деле зависит проведение выборов

Проведение выборов в Украине возможно только при условии соответствующих изменений в законодательстве. Сейчас процесс зависит от Верховной Рады, которая должна наработать решение.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий заместителя председателя ЦИК Сергея Дубовика в эфире телемарафона.

Читайте также Сумма существенно возросла: в ЦИК ответили, сколько стоит проведение выборов в Украине

Что нужно для проведения выборов?

Сергей Дубовик объяснил, что в военных условиях выборы не могут быть проведены.

Президент отметил в первую очередь на факторе безопасности. Выборы могут состояться только тогда, когда будут соответствующие мирные условия и соответствующие законодательные условия,

– отметил он.

По словам заместителя председателя ЦИК, необходимо пересмотреть законодательство, которое было принято для мирного времени. Только после появления соответствующих предпосылок и урегулирования юридических вопросов, связанных с военным положением, можно будет говорить о проведении выборов.

Дубовик также пояснил, что для этого необходима наработка в парламенте дорожной карты и законопроект. Сейчас ЦИК вместе с экспертной средой и представителями международных партнеров уже работает над необходимыми изменениями в законодательство.

В этих условиях мяч на поле Верховной Рады. Мы надеемся, что начнет работа рабочей группы, которая была анонсирована на согласительном совете. И сможем активно приобщиться к этим процессам, организовать подготовку законодательных актов,

– подытожил Сергей Дубовик.

С чего начались разговоры о выборах?