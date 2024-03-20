Наименее честные "выборы" в истории России: как Кремль сфальсифицировал "голоса" до невиданных масштабов
СМИ заявили, что рекордных результатов "выборов" Владимир Путин достиг с помощью фальсификаций невиданного ранее масштаба. Ведь диктатор "набрал" 87,28% голосов, на "выборах" явка составляла якобы 77,44%.
Российские журналисты заявили, что они делали анализ на основе с сайта ЦИК и выложенных в открытый доступ данных программиста и электорального аналитика Ивана Шукшина, пишет 24 Канал.
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Как проводились "выборы" Путина в России
Некоторые из статистических аномалий, которые заметны в данных с участковой избирательной комиссии, вполне очевидно являются свидетельством фальсификаций, поскольку не могут быть объяснены чем-то другим. Другие просто выглядят очень подозрительно, и в принципе могут быть результатом других причин. Другими словами, аномалии бывают разными и их следует рассматривать отдельно,
– заявило издание.
Однако они указывают на две основные аномалии, которые характерны для многих "выборов" в России в последние десятилетия:
- корреляция результатов лидера голосования с явкой,
- пики на круглых значениях явки и результата.
И эти показатели на "выборах" в 2024 году достигли рекордных значений.
Как кардинально изменились "выборы" диктатора, начиная с 2000 года
Журналисты "Медузы" рассказали о методе Сергея Шпилькина, который предложил способ, позволяющий отделить нормальные голоса от вбросов.
Точное количество избирателей, которые пришли на участки, и количество голосов, отданных ими за разных кандидатов, зависит от многих случайных факторов. Поэтому можно ожидать, что в целом распределение различных участковых избирательных комиссий (УИК) по явке и результатом кандидата будет характерным для случайных процессов, то есть нормальным, гауссовым, колоколообразным,
– объяснило его метод издание.
Если проще, то в двумерной диаграмме распределения по явке и результатом кандидата избирательные участки должны выглядеть как одно симметричное пятно. Если же появляются отклонения, то такие выборы считаются аномальными и требуют объяснения. В России так называемого симметричного пятна нет, начиная с 2004 года.
В России все больше фальсифицировали выборы, начиная с 2004 года / Скриншоты из "Медузы"
Самое очевидное объяснение аномалии, что за провластного кандидата физически вбрасывали бюллетени в урны или вписывали определенное количество бюллетеней в протоколы. Там, где бюллетени вбрасывали, на диаграмме выглядело как хвост кометы, что идет в правый верхний угол.
Кстати, журналисты отметили – ядро нормальных УИК на "выборах" в 2024 году просто исчезло, остались практически только аномальные участки.
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Что означают пики на круглых значениях или 2 аномалия на "выборах" Путина
Второй важнейшей аномалией этих и предыдущих выборов является возникновение пиков на круглых значениях явки и результата – так называемой "пилы Чурова",
– объяснило издание.
Оно отметило, что эту аномалию не объяснить ничем, кроме как подгонкой протоколов под нужный результат. Однако есть небольшой фоновый уровень, из-за которого пики на распределениях могут возникать по чисто арифметическим причинам. Причиной может быть конечное количество зарегистрированных избирателей на УИК.
Но на самом деле вершины на круглых значениях впервые появляются в России на выборах 2004 года и с тех пор становятся только более выраженными.
В 2024 году участки с фальсификациями составляют большинство / Скриншоты из "Медузы"
Сравнивая президентские выборы 2018 и 2024 годов, важно помнить, что уровень фальсификаций в 2018 году уже был настолько масштабный, что их результаты должны быть отменены даже по российским законам,
– отметило издание.
Ведь в 2008 году на более трети участков результаты "голосования" должны были быть отменены. Ведь наблюдатели, изучившие записи с 1748 избирательных участков из 20 регионов, обнаружили, что на 933 (55%) из них были значительные фальсификации.
В тогдашней статье в Significance, посвященной выборам 2018 года, говорилось о 1708 участках с переписанными протоколами. Теперь же журналисты насчитали 2898. То есть количество участков с переписанными протоколами выросло почти вдвое.
Как растет количество "грязных" участков в России / Скриншоты с "Медузы"
Сколько "голосов" дорисовали
Согласно анализу Ивана Шукшина говорится о "вброшенных" 22 миллионах голосов. Он пояснил, что основной инструмент фальсификаций даже не физические вбросы протоколов, а прямое переписывание протоколов.
"Новая газета Европа", анализируя также на основании подхода Сергея Шпилькина, назвала 31,6 миллиона голосов. Отличие в расчетах заключается в том, что за норму Шукшин взял пятно из 50% избирателей в районе 85% явки, а журналисты газеты – "московский" пик с явкой 40%.
Однако издание убеждено – обе оценки неадекватны, ведь в России больше нет нормальных избирательных участков, по которым можно было бы рассчитать настоящий процент голосов, поданных за кандидатов, и, соответственно, получить очищенные результаты, забрав дорисованные.
Анализируя 11 регионов с минимальным уровнем фальсификации Шукшин пришел к выводу, что якобы:
- Даванков должен был получить ориентировочно 11% голосов россиян, а получил якобы 4%;
- Путин – около 80%.
"Но такой подход имеет собственные недостатки – неизвестно, как настроения избирателей в 11 отдельных регионах отражают общий уровень поддержки кандидатов. Поэтому называть эти результаты настоящими, то есть теми, которые были бы опубликованы, если бы не были фальсификации, тоже некорректно", – объяснило издание.
Они также вспомнили, что еще выборы в 2018 году должны были быть отменены.
Можно правдиво утверждать, что нынешнее голосование было наиболее искаженным фальсификациями в истории России – хотя точное количество украденных голосов остается неизвестным,
– подытожило издание.