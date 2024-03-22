Так называемый президент России любым способом хочет показать своему окружению, что его якобы поддерживают люди. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Лесной, заметив, что сейчас Путину хотят придать определенной сакральности.

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"Первый вопрос, а почему явка и результаты не 99%? Ну это же даже нельзя назвать выборами – это переназначение", – сказал политолог.

Почему Путину "нарисовали" такие большие цифры

Любой диктатор пытается продемонстрировать своему окружению так называемую сакральность, убедить, что его поддерживает очень много людей, что он особенный, избранный.

Этим "болел" и Иосиф Сталин, и Владимир Ленин. У них также явки были по 88 – 90%. Кстати, Путину стоило бы запомнить одну историю, хотя думаю он ее знает, потому что он же "признанный историк". Так вот Николае Чаушеску еще за неделю до расстрела имел 90% поддержки, но это его не спасло,

– отметил Олег Лесной.

Справочно! Николае Чаушеску – многолетний диктатор Румынии, который был у власти 24 года. Когда в 1989 году в стране начались протесты, он вместе с женой пытался сбежать, но был задержан. Впоследствии супругов расстреляли, обвинив Чаушеску в преступлениях против народа и государства.

Как проявила себя оппозиция на "выборах"

По словам политолога, после переназначения Путина российский народ полностью взял ответственность за все, что делает их президент. Именно население делегировало свое видение диктатору, поэтому теперь также несет ответственность. Больше не получится сказать, что Путин плохой, а россияне якобы хорошие.

Российская "оппозиция" фактически легитимизировала эти выборы, сделав перформансы, которые никому не нужны, кроме самого Путина. Они только нарисовали ему видеоряд для подтверждения большой явки,

– подчеркнул политолог.

Говорится об акции "В полдень против Путина", которую организовали "оппозиционеры". Она заключалась в том, чтобы в день псевдоголосования в 12 часов прийти на избирательный участок и выразить свою позицию.

Позицию действительно надо продемонстрировать. И сегодня это делает РДК и другие добровольцы, этнические русские, которые показывают, что мирный протест погиб вместе с оппозицией, потому что ее фактически нет,

– добавил Лесной.

Возможно, впоследствии именно из таких формирований образуется настоящая оппозиция Путину, политическое движение, которое будет действенным. Потому что сегодня всего этого нет.

Большую ставку делали на жену умершего "оппозиционера" Алексея Навального – Юлию. Ожидалось, что она прибегнет к решительным шагам и отомстит за своего мужа, но этого также не произошло.

Кто может изменить ситуацию в России

Глава ГУР МО Кирилл Буданов как-то сказал, что россияне являются рабами, а глава МИД Дмитрий Кулеба добавил, что они даже хуже рабов. Население страны-агрессора демонстрирует другую человеческую формацию, которая не способна на сопротивление.

"Надо делать ставку не на вдову (Юлию Навальную – 24 Канал), а на тех, кто действительно влияет на ситуацию в России, – сейчас это РДК и те, кто с ними. Поэтому надо определиться, или раздавать гранты либералам, или все-таки поддержать настоящую оппозицию", – акцентировал Олег Лесной.

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