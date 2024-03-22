Так званий президент Росії у будь-який спосіб хоче показати своєму оточенню, що його нібито підтримують люди. Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Лісний, зауваживши, що зараз Путіну хочуть надати певної сакральності.

До теми Без плану, але з мобілізацією та війною: для чого Путіну намалювали 87% на "виборах"

"Перше питання, а чому явка та результати не 99%? Ну це ж навіть не можна назвати виборами – це перепризначення", – сказав політолог.

Чому Путіну "намалювали" такі великі цифри

Будь-який диктатор намагається продемонструвати своєму оточенню так звану сакральність, переконати, що його підтримує дуже багато людей, що він особливий, обраний.

Цим "хворів" і Йосип Сталін, і Владімір Ленін. У них також явки були по 88 – 90%. До речі, Путіну вартувало б запам'ятати одну історію, хоча думаю він її знає, бо він же "визнаний історик". Так от Ніколае Чаушеску ще за тиждень до розстрілу мав 90% підтримки, але це його не врятувало,

– зауважив Олег Лісний.

Довідково! Ніколае Чаушеску – багаторічний диктатор Румунії, який був при владі 24 роки. Коли у 1989 році у країні почалися протести, він разом з дружиною намагався втекти, але був затриманий. Згодом подружжя розстріляли, звинувативши Чаушеску у злочинах проти народу та держави.

Як проявила себе опозиція на "виборах"

За словами політолога, після перепризначення Путіна російський народ повністю взяв відповідальність за все, що робить їхній президент. Саме населення делегувало своє бачення диктатору, тому тепер також несе відповідальність. Більше не вийде сказати, що Путін поганий, а росіяни нібито хороші.

Російська "опозиція" фактично легітимізувала ці вибори, зробивши перформанси, які нікому не потрібні, крім самого Путіна. Вони тільки намалювали йому відеоряд для підтвердження великої явки,

– наголосив політолог.

Мовиться про акцію "Опівдні проти Путіна", яку організували "опозиціонери". Вона полягала в тому, щоб у день псевдоголосування о 12 годині прийти на виборчу дільницю та висловити свою позицію.

Позицію справді треба продемонструвати. І сьогодні це робить РДК та інші добровольці, етнічні росіяни, які показують, що мирний протест загинув разом з опозицією, тому що її фактично немає,

– додав Лісний.

Можливо, згодом саме з таких формувань утвориться справжня опозиція Путіну, політичний рух, який буде дієвим. Бо сьогодні всього цього нема.

Велику ставку робили на дружину померлого "опозиціонера" Олексія Навального – Юлію. Очікувалося, що вона вдасться до рішучих кроків та помститься за свого чоловіка, але цього також не сталося.

Хто може змінити ситуацію в Росії

Очільник ГУР МО Кирило Буданов якось сказав, що росіяни є рабами, а очільник МЗС Дмитро Кулеба додав, що вони навіть гірші за рабів. Населення країни-агресорки демонструє іншу людську формацію, яка не здатна на спротив.

"Треба робити ставку не на вдову (Юлію Навальну – 24 Канал), а на тих, хто дійсно впливає на ситуацію в Росії, – зараз це РДК і ті, хто з ними. Тому треба визначитися, чи роздавати гранти лібералам, чи все-таки підтримати справжню опозицію", – акцентував Олег Лісний.

У Росії переобрали Путіна: як це було