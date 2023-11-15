Выборы могут отменить: у Путина есть способ остаться "вечным правителем" России

Диктатор Владимир Путин подписал изменения к закону о выборах президента. В частности, об их проведении во время военного времени. В Кремле готовят ситуацию, чтобы выборы можно было вообще отменить.

Для отмены выборов в России могут ввести военное положение, чтобы оставить Путина "вечным правителем". Такое мнение 24 Каналу озвучил российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.

Читайте также Путин выдвинет свою кандидатуру в президенты: разведка Британии сказала, когда это произойдет

"Вводят военное положение и президент станет вечным правителем до момента, пока военное положение не будет отменено. Будет ли оно отменено при жизни Путина – большой вопрос. Готовятся мрачные ситуации для России. Очень легко ввести военное положение в любую секунду и остановить даже имитацию политических процессов", – считает он.

Новый "правитель" в России

Говорят, что секретарю совбеза России Николаю Патрушеву очень выгодно, чтобы президентские выборы отменили, ведь тогда Путин юридически будет нелегитимным. Таким образом он сможет продвигать своего сына Дмитрия на место главы Кремля.

Как рассказал Геннадий Гудков, есть мнение, что Патрушев очень легко поддается внешнему влиянию и является слабым лицом в Кремле. Поэтому на него может влиять президент "Роснефти" Игорь Сечин, который фактически может управлять Россией.

Как считают кремлевские сплетники, реальным бенефициаром, если, например, Путин будет отстранен, может стать Игорь Сечин, который будет "регентом", руководить Россией через Патрушева-младшего,

– сказал он.

Хотя сейчас Игорь Сечин находится в основном в тени, но имеет большое влияние, в частности, на Владимира Путина и в целом ситуацию внутри России. Кроме того, у президента "Роснефти" нет глобальных конфликтов с Патрушевым.

Гудков о выборах в России: смотрите видео

Путин подписал закон о голосовании в военное время