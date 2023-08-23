Бюрократия, а не демократия: Путин может отменить президентские выборы в России

В середине марта 2024 года в России должны пройти выборы президента. Нарушая закон, будет баллотироваться там и Путин. Однако диктатор понимает, что его шансы малы. Так что может отменить выборы вообще.

Если вернее, то отсрочить их. Для этого уже готовит почву Дмитрий Песков. Что нужно, чтобы это произошло 24 Каналу рассказал Сергей Жирнов – экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России.

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Большая проблема Путина

Еще в начале августа интервью для газеты The New York Times рупор Кремля Дмитрий Песков заявил, что президентские выборы в России "не совсем демократия, а дорогостоящая бюрократия". После этого он перестал появляться на публике до сих пор.

"Песков вообще не скажет ни слова от себя и никогда этого не делал. Он проговаривает все то, что нужно Путину и иногда то, что Путин не хочет проговаривать сам", – заметил Сергей Жирнов.

Можно сказать, что Песков запускает пробные тезисы, чтобы понять, как на них будет реагировать международное сообщество и российское общество.

У Путина большая проблема в следующем году – формально пройдут президентские выборы. Эти выборы ставят под вопрос его легитимность. Он впервые легитимно нарушит конституцию России – пойдет на третий срок подряд,

– отметил экс-сотрудник КГБ.

Владимир Путин фактически переписал под себя конституцию и обнулил два предыдущих срока своего президентства – третий и четвертый.

"Возникает вопрос, сможет ли Путин выбраться, потому что его популярность резко падает. Он проигрывает войну, стареет и всем уже надоел. Люди к нему относятся с презрением, особенно в больших городах", – подчеркнул Жирнов.

Путин может отменить выборы

Собственно, перед Путиным встает вопрос, проводить ли вообще выборы. Потому что у него есть обходной манёвр – объявить военное положение, что приводит к затишью в нормальной политической жизни страны. Во время войны проводить президентские выборы нельзя. Даже через 90 дней после ее завершения.

Поэтому Путин может сказать, поскольку у нас военное положение, чрезвычайная ситуация, мы отменяем выборы. А Песков уже подготовил публику, которая, кстати, не очень возмутилась,

– подчеркнул Жирнов.

Кстати, на временно оккупированных территориях Украины также планируют провести голосование вместе с российскими городами. Даже несмотря на то, что формально это нарушение конституции. Назвали это "единственным днем голосования".

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