Думал, получит 101%, – министр иностранных дел Польши потроллил победу Путина на "выборах"

На выходных состоялись так называемые "выборы" президента России. По их результатам, крайне "неожиданно", победу одержал Владимир Путин. Министр иностранных дел Польши решил его потроллить.

Радослав Сикорский отреагировал на результаты так называемых “выборов” в России. Своим комментарием он поделился с корреспонденткой 24 Канала в Брюсселе.

Читайте также Без плана, но с мобилизацией и войной: для чего Путину нарисовали 87% на "выборах"

Был разочарован Путиным

Лично я был разочарован Владимиром Путиным. Я ожидал, что он получит по меньшей мере 101% голосов,

– иронично заявил он.

Обратим внимание, что на результаты так называемых "выборов" в России отреагировали ряд политиков как в Украине, так и за ее пределами. Никого не удивило, что во время этой имитации демократии одержал победу Владимир Путин. В то же время в некоторых государствах уже заявляют, что не будут считать его легитимным президентом.

Что говорят в Украине и мире о результатах "выборов"

К примеру, советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что физически не существует никаких выборов в России. По его словам, в стране-агрессоре отсутствуют какие-либо признаки демократичности, которые присущи настоящим выборам.

Жесткая и четкая позиция у Министерства иностранных дел Германии. В нем заявили, что Владимира Путина не будут называть президентом России. Об этом заявила представительница правительства Кристиане Хоффман.

Украину 18 марта посетил американский сенатор Линдси Грэм. Он заявил, что Владимир Путин – незаконный президент. Кроме того, добавил, что кремлевский диктатор руководит террористическим государством.

Также отреагировал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он отметил, что выборы в России не были ни свободными, ни честными. По его словам, организация Кремлем псевдоголосования на оккупированных территориях Украины и Грузии – абсолютно незаконна.

По его словам, организация Кремлем псевдоголосования на оккупированных территориях Украины и Грузии – абсолютно незаконна. Напоследок заметим, что после обработки 100% протоколов Владимир Путин одержал победу с показателем 87,28%. С победой на так называемых "выборах" его уже успели поздравить лидеры КНДР, Сирии, Никарагуа, Венесуэлы, Таджикистана и Китая.

Заметим, что нечто подобное происходило также в Беларуси, когда во время президентских выборов победу якобы получил Александр Лукашенко. В народе его прозвали "Саша 3 процента", намекая на то, что именно таков его уровень поддержки.