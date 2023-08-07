Не демократия, а бюрократия: как Песков "спалил" свежий "темник" о выборах в России

На днях рупор Кремля Дмитрий Песков прославился одиозным заявлением по поводу предстоящих выборов в России. В частности, он назвал этот процесс бюрократией и уже "предугадал" победу Владимира Путина с 90% голосов. Впрочем, российский диктатор может довольствоваться и 75-80%.

Это 24 Каналу отметил политолог Андрей Вигиринский. Он подчеркнул, что вообще о реальных цифрах, если они касаются России, говорить не стоит.

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"О реальности стоит говорить, когда есть плюс-минус независимые наблюдатели за выборами и есть политический плюрализм, при котором есть какие-то альтернативные политические лидеры на что-то претендующие. Но в России конкуренции нет", – пояснил политолог.

Россия меняет тактику

Предвидя низкую явку на выборах, Россия меняет тактику. Местные так называемые аналитики пишут, что стратегия заключается в "высушенной" явке, отметил Вигиринский. То есть процент будет считаться из тех, кто появился на избирательном участке.

"То есть нелояльные пусть не идут на выборы – неважно. Пусть идут лояльные", – сказал он.

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К "лояльным" политолог относит непосредственно государственных служащих, зависящих от бюджета. По разным подсчетам в России таких до 60%. Учитывая весь контроль и пропаганду, нетрудно догадаться напротив какой диктаторской фамилии они поставят свою галочку.

Поэтому тезис Пескова о 90% – возможно он какой-то "темник" свежий "спалил", но в целом настраивались на 80% при Путине. Это выборы, которые судя по всему пройдут в один тур при отсутствии других (кандидатов – 24 Канал) для другого,

– подчеркнул Вигиринский.

Напомним, предварительно выборы в России планируются весной 2024 года. Владимир Путин, вероятно, намерен поучаствовать в них. Но по российской конституции одно и то же лицо не может занимать президентский пост более двух сроков подряд. Чтобы обойти это, возможен перенос выборов, изменение конституции или действующий президент может занять другую позицию, а затем снова баллотироваться.

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