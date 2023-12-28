Слабые соперники и много пропаганды: как Путин будет бороться за сохранение титула царя в России

В 2024 году россияне будут выбирать Путина президентом. Или царем, что уместнее. Именно под формат "царя" и создается контур избирательной кампании в России.

Как пропаганда будет воспевать Путина до выборов

На первый взгляд Владимиру Путину бояться нечего – социология рисует хорошие цифры "народной поддержки".

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Более того, население связывает свое будущее именно с одной персоной, или преемником, на которого эта персона укажет.

Та же социология демонстрирует основной страх россиян – отсутствие наследника трона. Идеально для Путина? Да, но не совсем. Как это бывало в русской истории, правитель, допустивший слабость, или потерпевший военное или военно-политическое поражение легко теряет власть.

Соответственно, задача кремлевской пропаганды на ближайшие месяцы сведена к нескольким основным направлениям.

1. Усиление образа "народного царя". Этому была посвящена большая пресс-конференция Путина и эта же логика прослеживается в создании предвыборного штаба Путина. На первом мероприятии российский президент демонстрировал уверенность в успехах страны и охотно рассказывал об успехах (конечно, под его руководством).

При этом грамотно использовал "домашние заготовки" в виде готовности реагировать на нужды плебса. Типичный пример – "личные вопросы рядовых россиян". Здесь либо была ссылка на уже подготовленные решения, которые пока выполняются на местах, либо прямое указание "разобраться".

Одним словом, такой "отец народный". Эта же логика прослеживается в формировании предвыборного штаба, где первые места имеют публичные люди, но не политики.

2. Образ "царь-полководец". Здесь сложнее, ведь масштабных успехов у вооруженных сил России не было слишком давно. Политически Россия теряет позиции даже на постсоветском пространстве. Но с другой стороны, и масштабных провалов так же не произошло – Россия удержала линию фронта в Украине. Соответственно, царь демонстрировал уверенность в будущем, готовность воевать до "реализации начальных целей СВО".

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Но каков образ "полководца" без "заботы о солдатах". Этому была посвящена значительная часть ответа на вопросы. Причем Путин пытался охватить и темы, связанные с вооруженными силами, и с наемниками. Он говорил и о службе, и о социальных гарантиях после нее. И, наконец, недавнее событие – звонок командиру танкового батальона, участвовавшего в боях за Марьинку

3. Образ "царь-собиратель земель". Здесь содержание фронта в 2023 году очень помогло. Да и российская пропаганда еще с мая текущего года формировала "образ успеха" посредством содержания захваченных территорий. Путин активно подчеркивал, что "новые регионы" уже "почувствуют себя Россией". Избирателю это нравится.

Вопросы по внешней политике, кстати, пропагандисты обыгрывают очень осторожно. Основная тезисная конструкция остается неизменной "война Запада против России руками Украины". Поэтому активно подсвечивается тема "западной угрозы" вплоть до вмешательства в выборы. Но не слишком акцентируется уровень "внешнеполитических успехов", ведь война пока продолжается.

Концепция "царя" хороша для России тем, что население понимает, кого слушать, кому подчиняться. А возможный негатив, начиная от личных вопросов, заканчивая провалами во внутренней политике, укладывается в старый формат выпуска пары "добрый царь – плохие бояре". Где публично ссоришь бояр (или просто убиваешь), а народ получает порцию "справедливости".

Кстати, такая же система масштабируется и на уровень регионов, где губернатор – "человек государя", "миницар", а местные элиты как раз являются "плохими боярами". Такой формат, кроме всего прочего, создает предохранитель от мощных сепаратистских движений, поскольку виновниками всех бед выставляются те, кто мог бы организовать противостояние с центром – местные бизнес-политические группировки.

Но концепция царя таит в себе опасность. Если царь демонстрирует слабость, если эта слабость находит очевидное подтверждение – царя сносят. Вместо этого выбирают (назначают в случае дворцовых переворотов) нового.

Слабость царя – это, в том числе, и электоральные результаты. То есть количество граждан России, которые своими голосами продемонстрировали приверженность правителю. Поэтому для Кремля получить на выборах менее 70% крайне рискованно. Поэтому подходим к теме вызовов.

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Опасность для Путина на выборах

1. Война, ветераны, радикалы. Первая и ключевая опасность для Путина была, как ни парадоксально, в проимперской, радикальной части общества. Именно в этой группе возникли обвинения в слабости, глупости, сдаче позиций в войне и т.д. Возникновение сильного противника в этом электоральном поле небезопасно.

Поэтому Путин сменил риторику и начал играть в "полководца – отца солдатского". А также озвучил готовность воевать дальше. То есть, это поле пытаются подвести именно под российского президента. Единственная интрига – будет ли регистрация Игоря Стрелкова. Но даже если будет, он заберет на себя небольшое количество голосов и подтвердит статус "царя-полководца" для Путина.

2. Либеральное крыло русского общества. Здесь концепции были разные. На начальном этапе кампании возникла идея размыть это поле множеством кандидатов. Прошедшая неделя дала сразу три фамилии:

Екатерина Дунцова,

Барис Надеждин,

Григорий Явлинский.

Но идея перестрахования возобладала. Дунцова, которая строила свою кампанию в телеграме и социальных сетях (где была возможность провала для Кремля) не допущена. Явлинский (о, неожиданность!) передумал. Надеждин выдвинут одной из "микропартий".

Из-под нафталина извлекли проект "Новых людей", который не проявил себя, как ожидалось. Самому Алексею Нечаеву доверить роль спарринг-партнера не дали. Объединили две партии ("Новые люди" + "Партия роста") и выдвинули вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова. Формально человек с высокой должностью, но абсолютно "серый" и подконтрольный.

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И, наконец, во избежание дополнительных проблем отказали гражданам России за рубежом в праве голоса. Что логично, поскольку на ту часть россиян Кремль оказывает несколько меньшее влияние.

3. Старые кадры, но меньшие по масштабу. Традиционно Путину на выборах оппонировали ЛДПР и коммунисты. Последние – сильный противник, способный взять "протестные голоса", а значит, их символ – Геннадий Зюганов – не должен выдвигаться. В КПРФ поняли желание "начальства" и выдвинули Леонида Харитонова.

Политическое поле подготовлено. Его еще, конечно, проредят. До выборов Путину нужна еще "победа" на фронте – ведь вооруженные силы России "собственными силами" не демонстрировали успехи уже очень давно. Поэтому ведутся штурмы украинских позиций. Но может случиться и неожиданность. А если вместо победы Россия получит хорошую оплеуху? Необязательно наступлением на фронте. Посмотрим на Черноморский флот России, Крымский мост или цели внутри России. Коронацию нового царя это не отменит, но его позиции несколько пошатнутся.