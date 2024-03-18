Лучший способ осудить фальсификацию выборов в России

Последнюю неделю оживилась дискуссия на тему "а что, если выборы в России не признать?". Часть граждан вкладывает в нее много энергии, которая, по моему мнению, стоит лучшего применения.

Россией 6 лет правит нелегитимный президент

Во время "избирательной кампании" Кремль совершает очевидные для всех преступления. Например, имитирует "голосование" на оккупированных территориях Украины.

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В этой части с нашей стороны все политические и юридические ходы оправданы. Равно как и любая демонстрация, что Москва эти территории полностью не контролирует. Здесь даже иностранные партнеры могут что-то существенное высказать, осудить и тому подобное. Если захотят.

Относительно непризнания выборов в целом по России возникает вопрос: какие последствия?

По меньшей мере с "выборов" 2018 года на Западе есть исчерпывающая информация о масштабах фальсификаций голосования в России. В России действовала сеть наблюдателей, которые, используя искусственный интеллект, на фактах доказали тотальный характер фальсификаций.

По одному из параметров – явка избирателей – махинации неоспоримы. Скажем, на выборах в Госдуму приписки голосов за "Единую Россию" оценивают в 17 миллионов (официально им записали цифру 28 миллионов).

Уже на выборах Владимира Путина 2018 года в десятках регионов России невозможно было установить результаты голосования. Это зафиксировано на видео.

То есть уже минимум 6 лет в России есть нелегитимный президент, а с 2021 года – тотально фальшивая Дума. По всем канонам цивилизованных стран Путина должны называть не иначе как "глава России де-факто", "власть России де-факто". Как "Талибан". В этом плане фальшивые "выборы"-2024 ничем принципиально не отличаются от фальшивок как минимум с 2018 года.

Пользы от громких слов – немного

Многие наши граждане до сих пор не хотят принять, что для действий против России уже давно есть все формальные основания. Больше ничего не надо. Для масштабной передачи Украине оружия. Для помощи войсками. Для ареста Путина и его сообщников. Для санкций, конфискаций и т.д. – все уже есть. Нет только решений.

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Сначала были предостережения, что Путин не должен руководить, но в целом от вопроса смены режима в России западные партнеры шарахаются.

Пока не принято волевое решение, что Россия в нынешнем имперском виде существовать не должна, декоративные непризнания "выборов" для западных лидеров – это выстрел себе в ногу, лишняя демонстрация импотенции. Поэтому часть из них промолчит, часть осудит недемократический характер происходящего.

Хотя лучший способ осудить фальсификацию "выборов", почтить память Алексея Навального и помочь оппонентам Путина – конфисковать российские активы и передать их Украине, максимально запретить российскую нефть, отрезать Россию от доступа к современному оборудованию. От этого Путин через какое-то время исчезнет. Очередные громкие слова ничего не дадут.

Но если кто-то считает важным демонстрировать свое неприятие результатов "голосования" в России, можно использовать конструкцию "де-факто власть". Она не закрывает возможности в случае необходимости вести переговоры. Пока их приказы выполняют – они власть. Не надо строить иллюзий. Цель – чтобы перестали выполнять.