Росією 6 років править нелегітимний президент
Під час "виборчої кампанії" Кремль робить очевидні для всіх злочини. Наприклад, імітує "голосування" на окупованих територіях України.
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У цій частині з нашого боку всі політичні та юридичні ходи виправдані. Так само як і будь-яка демонстрація, що Москва ці території повністю не контролює. Тут навіть іноземні партнери можуть щось суттєве висловити, засудити тощо. Якщо захочуть.
Щодо невизнання виборів загалом по Росії виникає питання: які наслідки?
Щонайменше з "виборів" 2018 року на Заході є вичерпна інформація про масштаби фальсифікацій голосування в Росії. У Росії діяла мережа спостерігачів, які, використовуючи штучний інтелект, на фактах довели тотальний характер фальсифікацій.
За одним із параметрів – явка виборців – махінації незаперечні. Скажімо, на виборах до Держдуми приписки голосів за "Єдину Росію" оцінюють у 17 мільйонів (офіційно їм записали цифру 28 мільйонів).
Уже на виборах Владіміра Путіна 2018 року у десятках регіонів Росії неможливо було встановити результати голосування. Це зафіксовано на відео.
Тобто вже мінімум 6 років у Росії є нелегітимний президент, а з 2021 року – тотально фальшива Дума. За всіма канонами цивілізованих країн Путіна мають називати не інакше як "глава Росії де-факто", "влада Росії де-факто". Як "Талібан". У цьому плані фальшиві "вибори"-2024 нічим принципово не відрізняються від фальшивок щонайменше з 2018 року.
Користі від гучних слів – небагато
Багато наших громадян досі не хочуть прийняти, що для дій проти Росії вже давно є всі формальні підстави. Більше нічого не треба. Для масштабної передачі Україні зброї. На допомогу військами. Для арешту Путіна та його спільників. Для санкцій, конфіскацій тощо – все вже є. Немає лише рішень.
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Спочатку були застереження, що Путін не повинен керувати, але в цілому від питання зміни режиму у Росії західні партнери сахаються.
Поки не ухвалено вольове рішення, що Росія в нинішньому імперському вигляді існувати не повинна, декоративні невизнання "виборів" для західних лідерів – це постріл собі в ногу, зайва демонстрація імпотенції. Тому частина з них промовчить, частина засудить недемократичний характер того, що відбувається.
Але якщо хтось вважає за важливе демонструвати своє неприйняття результатів "голосування" у Росії, можна використовувати конструкцію "де-факто влада". Вона не закриває можливості у разі потреби вести переговори. Поки що їх накази виконують, тому вони влада. Не треба будувати ілюзій. Мета – щоб перестали виконувати.