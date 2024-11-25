Подсчитано почти 100 процентов голосов: на выборах президента Румынии – неожиданный лидер

24 ноября в Румынии состоялись президентские выборы. Ни один из кандидатов не сумел набрать 50 процентов голосов, а потому будет второй тур.

Еще по первым подсчетам голосов на основе экзитполов в Румынии лидерство перехватил нынешний премьер-министр страны Марчел Чолаку, который известен поддержкой Украины. Впрочем, по состоянию на утро 25 ноября ситуация изменилась. 24 Канал сообщает результаты первого тура выборов, ссылаясь на данные ЦИК.

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Кто примет участие во втором туре выборов

Вовсе не прогнозируемо наибольшее количество поддержки получил ультраправый кандидат Келин Джорджеску. У него – 22,83 процента голосов.

Марчел Чолаку – на втором месте с 19,27 процентами голосов.

Именно эти два политика будут соревноваться во втором туре выборов, запланированном на 8 декабря.

Как распределились остальные голоса:

Елена Ласкони - 19,06% (1 743 935 голосов);

Джордже Симион - 13,89% (1 271 416 голосов);

Николае Чуке - 8,82% (807 503 голосов);

Мирча Геоане - 6,32% (578 248 голосов);

Хунор Келемен - 4,55% (416 280 голосов);

Кристиан Дяконеску - 3,11% (284 668 голосов);

Кристиан Терхеш - 1,03% (94 048 голосов).

Справка: Соцопрос накануне выборов показывал, что за пост президента будут соревноваться премьер-министр Марчел Чолаку и Джордже Симион из ультраправой партии AUR, выступающей против военной помощи Украине.

Что известно о Келине Джорджеску

Келин Джорджеску – беспартийный кандидат, ранее состоявший в националистическом "Альянсе за объединение румын". Бывший исполнительный директор Института глобального индекса устойчивого развития ООН в Женеве и Вадуке. В период с 2010 по 2012 год Джорджеску занимал должность специального докладчика в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека. В СМИ его иногда называют пророссийским политиком.

Он выступал за уменьшение зависимости Румынии от импорта, утверждал, что ЕС и НАТО не достаточно представляют румынские интересы. Политик заявлял, что война России в Украине манипулируется американскими военными компаниями.

Активно пользовался TikTok для привлечения внимания выборов. Вызвал жесткую критику за поддержку фашистского легионерского движения Румынии ХХ века.