Вучич объявил о победе своей партии на выборах в Сербии: оппозиция заявляет о фальсификации
Источник:Reuters
Президент Сербии объявил о победе правящей партии на досрочных парламентских выборах. Сербская прогрессивная партия находится у власти с 2012 года. Впрочем, оппозиция заявила о фальсификации голосования.
Президент Сербии Александар Вучич 1 ноября распустил парламент и назначил на 17 декабря 2023 года досрочные парламентские и местные выборы. Предыдущие всеобщие выборы в Сербии состоялись в апреле 2022 года, следующие по графику выборы в парламент планировались в 2026 году.
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Обвинение в нарушении
По подсчету голосов на отдельных избирательных участках, социологические исследовательские компании Ipsos и CeSID предполагали, что SNS получит 46,2% голосов, а второе место займет оппозиционная левоцентристская "Сербия против насилия" с 23,2% голоса.
Это абсолютная победа, и она делает меня счастливым,
– заявил Вучич.
"Сербия против насилия" обвинила правящую партию в фальсификации выборов. Она планирует подать жалобу в государственную избирательную комиссию.
Связи Сербии с Россией
- Белград осудил российскую войну, но не поддержал санкции против России. Учитель встречался с Президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы ослабить давление Запада, требующего присоединиться к санкциям против Москвы. Но в то же время президент Сербии обещал не присоединяться к санкциям российскому диктатору Путину и этим представил свою страну как непоколебимого союзника Кремля.
- Впрочем, в то же время Сербия подписала соглашение с Азербайджаном об увеличении поставок природного газа в 2024 году в Азербайджан, чтобы отказаться от российского. Планируется закупить 400 миллионов кубометров голубого топлива. В последнее время эта страна находилась под давлением ЕС, которое потребовало согласовать свою внешнюю политику с блоком и наложить санкции на Россию.
- 10 декабря стало известно, что Сербия и Болгария завершили строительство газопровода, целью которого является уменьшение зависимости от российского газа. Построенный трубопровод имеет протяженность 170 километров. Он расположен между сербским городом Ниш и столицей Болгарии – Софией.