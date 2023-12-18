Вучич объявил о победе своей партии на выборах в Сербии: оппозиция заявляет о фальсификации

Президент Сербии объявил о победе правящей партии на досрочных парламентских выборах. Сербская прогрессивная партия находится у власти с 2012 года. Впрочем, оппозиция заявила о фальсификации голосования.

Президент Сербии Александар Вучич 1 ноября распустил парламент и назначил на 17 декабря 2023 года досрочные парламентские и местные выборы. Предыдущие всеобщие выборы в Сербии состоялись в апреле 2022 года, следующие по графику выборы в парламент планировались в 2026 году.

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Обвинение в нарушении

По подсчету голосов на отдельных избирательных участках, социологические исследовательские компании Ipsos и CeSID предполагали, что SNS получит 46,2% голосов, а второе место займет оппозиционная левоцентристская "Сербия против насилия" с 23,2% голоса.

Это абсолютная победа, и она делает меня счастливым,

– заявил Вучич.

"Сербия против насилия" обвинила правящую партию в фальсификации выборов. Она планирует подать жалобу в государственную избирательную комиссию.

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