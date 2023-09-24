К власти могут прийти пророссийские силы: может ли Украина потерять поддержку от Словакии
В субботу, 30 сентября, в Словакии пройдут парламентские выборы. К власти может вернуться бывший премьер-министр Роберт Фицо, который имеет пророссийские взгляды. Однако для Украины пока нет поводов паниковать.
Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Владимир Фесенко. По его словам, вероятнее всего, в Словакии будет коалиционное правительство.
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К власти может вернуться "второй Орбан"
Экс-премьер Роберт Фицо покинул пост в 2018 году в результате массовых протестов после убийства журналиста-расследователя. Также у него есть пророссийские взгляды, он призвал не оказывать помощь Украине.
Владимир Фесенко отметил, что многие называют Фицо "вторым Виктором Орбаном". Сейчас он может вернуться к власти. Однако, вероятнее всего, в Словакии будет коалиционное правительство.
Формально партия экспремьера может победить, но самостоятельно создать правительство они не смогут. Многое будет зависеть от структуры будущего правительства Словакии. Если это будет коалиционное правительство, то они будут согласовывать позицию, не будет премьер-министр определять, какой будет политика,
– объяснил он.
По мнению политолога, если в Словакии будет коалиционное правительство, это в определенной степени снизит риски от возвращения к власти бывшего премьер-министра Роберта Фицо.
Фесенко о выборах в Словакии: смотрите видео
Что известно о Роберте Фицо
- Проведение внеочередных всеобщих выборов запланировано в Словакии на 30 сентября 2023 года. Есть вероятность, что на них может победить Роберт Фицо – бывший премьер-министр Словакии с пророссийскими и антиукраинскими взглядами. Также он бывший член Коммунистической партии Чехословакии. Роберт Фицо создал левоцентристскую партию, которая называется "Курс – социальная демократия" (Smer – social demokracia или Smer-SD).
- Политик выступал против передачи Украине самолетов МиГ-29 от Словакии и призвал вообще прекратить военную поддержку нашего государства. Кроме этого, Фицо попытался перевести из России на Украину ответственность за развязывание войны. Он распространял кремлевские нарративы и врал, что войну на Донбассе в 2014 году якобы начала не Москва, а "украинские фашисты".
- Фицо пообещал в случае своей победы прекратить поставки оружия на Украину. Экс-премьер настаивал на этом еще с начала полномасштабного российского вторжения. Также он открыто выступает за пророссийскую и антиамериканскую внешнюю политику.
- Известно, что за два месяца до начала выборов Фицо лидировал в рейтингах. Согласно опросу Ipsos, его партия Smer-SD имела 19% голосов.