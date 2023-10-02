В результате таких результатов выборов в Словакии в Евросоюзе может появиться еще одна страна, которая будет проводить политику аналогичную политике Венгрии. Однако политолог Андрей Вигиринский рассказал 24 Каналу, что проводить параллели между Робертом Фицо и Виктором Орбаном, премьером Венгрии, пока еще не стоит.
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Словакия имеет обязательства
Несмотря на пророссийские взгляды Фицо, Словакия является членом НАТО и Европейского Союза.
Поэтому угрозы преувеличены, ведь если брать внутриполитические заявления Фицо, то очевидно, что избираемый в собственный парламент собственной политической силой человек обещает, что будет решать прежде всего вопросы внутренней повестки дня в частности инфляции, экономического роста и т.д.
– подчеркнул политолог.
Поскольку Словакия входит в состав НАТО и ЕС, она имеет определенные обязательства перед ними. В НАТО – соответствовать ценностям демократического мира. А вот в Евросоюзе – Словакия может пойти по пути Венгрии.
"Однако все, чего Будапешт может "достичь" – это повлиять на результаты голосования по пакетам санкций против России или, допустим, по пакетам поддержки Украины. Ни больше, ни меньше", – уверен Вигиринский.
Не является лидером по поддержке Украины
Что касается поддержки Украины правительством Словакии, которое может возглавить Фицо, важно осознать, какой формы поддержки, кроме политической, мы ждем от этой страны.
Если говорить о поставках вооружения или военной техники, то Словакия уже передала Украине образцы советских вооружений, и их в общем-то уже практически не осталось ни в странах Восточной Европы, ни тем более Западной.
Словакия также не обещала нам, в частности, предоставить истребители F-16. В то же время, ранее она передавала МиГи, но делала это в унисон с Польшей. Также Братислава не является лидером при финансовой поддержке Украины.
И тогда роль Словакии остается на уровне дипломатических заявлений или внешнеполитических решений. А именно там, где нужно консолидированное абсолютное большинство голосов всех членов Евросоюза,
– подчеркнул политолог.
Эти решения принимаются по поводу санкций против России, а также определенных ограничений в отношении торговых соглашений, не связанных с санкциями. Однако в этой ситуации инструментарий выступающих против Евросоюза стран будет ограничен их участием в нем.
"Поэтому и говорить о том, что мы потеряли своего ключевого союзника как минимум преждевременно", – заметил он.
Политолог объяснил, будет ли будущее правительство Словакии во главе с Робертом Фицо поддерживать Украину: смотрите видео
Политики используют общественные настроения
Кроме того, важно учитывать, что нет оснований предполагать, что партия SMER-SD, если придет к власти, будет реализовывать внутреннюю политику Словакии в пользу России. Ведь во время предвыборной кампании политики используют тренды и общественные настроения.
"Политики идут на выборы с эмоциональными лозунгами, а когда становятся во главе определенных институций, вынуждены придерживаться политики, которая ограничивает их в возможностях эти лозунги реализовать. И политика Европейского Союза как раз такой же и есть", – Андрей Вигиринский.
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Больше о выборах в Словакии
- В стране 30 сентября прошли досрочные выборы в парламент, в которых участвовало 25 партий.
- По результатам голосования партия, возглавляемая Фицо, набрала 23,3% голосов. Ее ближайший конкурент – партия "Прогрессивная Словакия" – на втором месте, получила 17,03%. И третье место заняла партия Петера Пеллегрини "Голос", за которую проголосовало 14,96%.
- Первым с победой на выборах Роберта Фицо поздравил премьер Венгрии Виктор Орбан. В то же время, после объявления результатов выборов лидер SMER-SD отметил, что внешнеполитический вектор Словакии не будет меняться. Хотя это не означает, что страна не сможет критиковать некоторые действия Европейского союза.