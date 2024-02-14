И в НАТО, и в США обеспокоены риторикой Трампа: бояться ли Украине его победы на выборах

Дональд Трамп отличился очередным скандальным заявлением. На этот раз он заявил, что якобы может поощрить россиян атаковать любого из союзников НАТО. Такая предвыборная риторика экс-президента США вызывает беспокойство и в Альянсе, и в самих Штатах.

Экс-министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отметил 24 Каналу, что Трамп имеет свое видение и оно несколько радикализированное – белое и черное. А последнее заявление экс-президента о НАТО вызвало возмущение во многих странах.

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"Я все же уверен, что сейчас это просто его предвыборная риторика. Она уменьшится, когда человек попадет в Овальный кабинет и поймет, что не все так просто, и есть много интересов. В частности, Соединенные Штаты и их экономика и является такой мощной, потому что существует на основе безопасности по всему миру. Если безопасности нет – даже такая мощная страна как Соединенные Штаты, в одиночку не справится", – отметил Пристайко.

Бояться ли Украине возможного президентства Трампа

Трамп отличился определенной радикальностью в своих действиях во время своей каденции. Например, возглавив США, сразу принял решение, на которое не мог решиться предыдущий лидер США Барак Обама. Кроме того, он таки одобрил критически важные поставки Украине Javelin и Stinger, которые мы использовали позже – во время обороны Киевщины.

Во время президентства Трамп набрал к себе в команду генералов, которые имели непосредственный военный опыт и давали ему советы. Если он на этот раз сделает так же и будет опираться на профессионалов, которые понимают важность поддержки Украины, то, как убежден Пристайко, – все будет нормально.

"У нас есть поддержка обеих партий. Не надо делить и не надо пытаться найти слабые стороны демократов и республиканцев. Они все наши партнеры", – подытожил экс-глава МИД Украины.

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