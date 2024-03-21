"Трамп будет прислугой Путина": чем опасна его победа на выборах в США

Кандидат в президенты США Дональд Трамп известен своими скандальными заявлениями. Слова лидера республиканской партии несут в себе реальный подтекст.

Такое мнение озвучил 24 Каналу общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин, заметив, что Трамп несет большую угрозу. Его приверженность к российской власти никуда не исчезнет, если Трамп займет пост президента США.

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Риторика Трампа

Риторика Трампа является достаточно прямолинейной и пренебрегать ею не нужно.

Трамп к власти не придет, он сядет в тюрьму в 2025 году, а возможно будет в зале суда в день выборов в 2024 году. Его нужно воспринимать буквально. Это тот человек, который несет опасность США, Украине и всему миру,

– отметил политический деятель.

Также Рашкин отметил, что слова Трампа не направлены для электората, потому что граждане и так "съедят" все, что он скажет.

Приверженность к Путину

Трамп известен своей пророссийской позицией, в частности, в отношении Владимира Путина. Заявления Трампа о нежелании оказывать помощь Украине, развал НАТО и желание, чтобы Путин выиграл так называемые выборы не несут за собой скрытый смысл его намерений.

"Трамп будет прислугой Путина, ему это нравится. Всегда, когда есть возможность подтвердить то, что он хорошо к нему относится, он это сразу же делает. Он никогда не мог сказать ничего плохого о Путине и точно не будет ему угрожать", – подчеркнул Рашкин.

Стратегия демократов

Между тем демократы делают все для победы своей партии на выборах. Они прилагают усилия, чтобы найти "страшного" республиканца, который обеспечит их победу.

"Только что в штате Огайо выиграл трампист в сенаторы от республиканской партии и это дает большую надежду демократическому сенатору США от Огайо выстоять на выборах, ведь нашли самого одиозного республиканца", – рассказал политический деятель.

Последние заявления Трампа: кратко