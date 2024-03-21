Таку думку озвучив 24 Каналу громадський та політичний діяч із США Юрій Рашкін, зауваживши, що Трамп несе велику загрозу. Його прихильність до російської влади нікуди не зникне, якщо Трамп обійме посаду президента США.

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Риторика Трампа

Риторика Трампа є досить прямолінійною і нехтувати нею не потрібно.

Трамп до влади не прийде, він сяде в тюрму у 2025 році, а можливо буде в залі суду в день виборів у 2024 році. Його потрібно сприймати буквально. Це та людина, яка несе небезпеку США, Україні та всьому світу,

– зауважив політичний діяч.

Також Рашкін наголосив, що слова Трампа не є спрямовані для електорату, бо громадяни й так "з’їдять" все, що він скаже.

Прихильність до Путіна

Трамп відомий своєю проросійською позицією, зокрема, у відношенні до Владіміра Путіна. Заяви Трампа про небажання надавати допомогу Україні, розвал НАТО та бажання, аби Путін виграв так звані вибори не несуть за собою прихований зміст його намірів.

"Трамп буде прислугою Путіна, йому це подобається. Завжди, коли є можливість підтвердити те, що він добре до нього ставиться, він це зразу ж робить. Він ніколи не міг сказати нічого поганого про Путіна і точно не буде йому погрожувати", – наголосив Рашкін.

Стратегія демократів

Тим часом демократи роблять усе для перемоги своєї партії на виборах. Вони докладають зусилля, аби знайти "найстрашнішого" республіканця, який забезпечить їхню перемогу.

"Тільки що в штаті Огайо виграв трампіст в сенатори від республіканської партії й це дає велику надію демократичному сенатору США від Огайо вистояти на виборах, адже знайшли найодіознішого республіканця", – розповів політичний діяч.

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