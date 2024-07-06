"Беспокойство растет": демократы призывают Байдена подготовиться к "дикой неделе"

После нескольких дней паники и беспокойства демократы по всей стране напряженно следили за интервью Джо Байдена с Джорджем Стефанопулосом. Во время интервью, президент США признал, что дебаты против Дональда Трампа были "плохим эпизодом".

В то же время член Конгресса открыто призвал Байдена не участвовать в выборах 2024 года. Демократы требуют изменений, выражая сомнения относительно способности Байдена эффективно бороться с Трампом.

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Что ожидает Байдена

Слушайте, я думаю, что беспокойство растет. Я думаю, что это будет напряженная неделя в Вашингтоне, несмотря на все критические проблемы, которые происходят на площадке, в стране и мире... Политика на этой неделе перейдет в гипердрайв,

– сказал конгрессмен-демократ Майк Квигли.

Квигли стал четвертым демократом в Палате представителей, который призвал Байдена уйти в отставку. К нему присоединились представители Сет Моултон, Ллойд Доггетт и Рауль Грихальва.

Конгрессменка Энджи Крейг также призвала Байдена уйти в отставку, отметив, что после дебатов у нее возникли сомнения относительно способности президента эффективно проводить кампанию против Трампа.

"Учитывая то, что я видел и слышал от президента во время дебатов на прошлой неделе в Атланте, в сочетании с отсутствием решительного ответа от самого президента после этих дебатов. Я не верю, что президент сможет провести эффективную кампанию и победить Дональда Трампа", – сказала она.

Заметим, что один высокопоставленный помощник демократов заявил, что Байден должен "пристегнуться на дикую неделю".

В то же время в Белом доме оперативно отреагировали на решимость Байдена остаться в гонке за кресло президента США.

Понятно, что избиратели на местах поощряют Байдена остаться, и что он лучший, чтобы противостоять Дональду Трампу,

– сказал один из высокопоставленных чиновников.

Добавим, что Байден планирует провести несколько предвыборных мероприятий в Филадельфии и принять саммит НАТО на следующей неделе.

Добавим, что Джо Байден заявил, что только "Господь Всемогущий" может заставить его снять свою кандидатуру. Он добавил, у него есть понимание того, как вывести США "на совершенно новый уровень".