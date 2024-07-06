Водночас член Конгресу відкрито закликав Байдена не брати участь у виборах 2024 року. Демократи вимагають змін, висловлюючи сумніви щодо здатності Байдена ефективно боротися з Трампом.
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Що очікує на Байдена
Слухайте, я думаю, що занепокоєння зростає. Я думаю, що це буде напружений тиждень у Вашингтоні, не зважаючи на всі критичні проблеми, які відбуваються на майданчику, у країні та світі… Політика цього тижня перейде в гіпердрайв,
– сказав конгресмен-демократ Майк Квіглі.
Квіглі став четвертим демократом у Палаті представників, який закликав Байдена піти у відставку. До нього приєдналися представники Сет Моултон, Ллойд Доггетт та Рауль Гріхальва.
Конгресменка Енджі Крейг також закликала Байдена піти у відставку, зазначивши, що після дебатів у неї виникли сумніви щодо здатності президента ефективно проводити кампанію проти Трампа.
"Враховуючи те, що я бачив і чув від президента під час дебатів минулого тижня в Атланті, у поєднанні з відсутністю рішучої відповіді від самого президента після цих дебатів. Я не вірю, що президент зможе провести ефективну кампанію та перемогти Дональда Трампа", – сказала вона.
Зауважимо, що один високопоставлений помічник демократів заявив, що Байден повинен «пристебнутися на дикий тиждень».
Водночас у Білому домі оперативно відреагували на рішучість Байдена лишитися в перегонах за крісло президента США.
Зрозуміло, що виборці на місцях заохочують Байдена залишитися, і що він найкращий, щоб протистояти Дональду Трампу,
– сказав один з високопоставлених чиновників.
Додамо, що Байден планує провести кілька передвиборних заходів у Філадельфії та прийняти саміт НАТО наступного тижня.
Додамо, що Джо Байден заявив, що лише "Господь Всемогутній" може змусити його зняти свою кандидатуру. Він додав, у нього є розуміння того, як вивести США "на абсолютно новий рівень".