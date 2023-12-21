Соревнуется уже не с Байденом: что сейчас крайне важно для Трампа

В ноябре 2024 года в США должны пройти очередные президентские выборы. В настоящее время главные оппоненты – Джо Байден и Дональд Трамп. Последний, несмотря на судебные иски и обвинения, упорно пытается не сойти с гонки.

Впрочем, сейчас Трамп соревнуется уже не с Байденом, о чем в разговоре с 24 Каналом отметил общественный и политический деятель из США, депутат от округа Рок в штате Висконсин Юрий Рашкин.

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Президентская гонка в США

У Дональда Трампа достаточно неоднозначная политическая карьера. А за год до президентских выборов он всеми силами пытается пробиться на праймериз и таким образом скрыться от тюрьмы.

Впрочем, по словам Юрия Рашкина, 25% республиканцев отметили, что не будут голосовать за преступника. Именно эта партия является опорой для Трампа. В настоящее время его основной стратегией является противодействие миграционной политике Байдена. Ранее отмечалось, что республиканцы требуют решения вопроса южной границы США. Но на изменения в законодательстве демократы не пойдут.

Он (Трамп – 24 Канал) соревнуется с Гитлером, а не с Байденом. Они выставляют картинки, когда сравнивают то, что говорит Трамп по поводу иммигрантов, отравляющих кровь страны, и сравнивают это с Гитлером. Трамп пробил дно и пошел вниз,

– сказал политический деятель.

Он отметил, что несмотря на все попытки Трампа, по предварительным опросам, Байден имеет преимущество среди населения.

"Ситуация напряженная. Республиканцы хотят закрыть государство несколько раз в следующем году. Это не просто Украина, это возможность США функционировать: платить долги, зарплаты. Сейчас идет борьба с республиканцами", – добавил Юрий Рашкин.

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