Соревнуется уже не с Байденом: что сейчас крайне важно для Трампа
В ноябре 2024 года в США должны пройти очередные президентские выборы. В настоящее время главные оппоненты – Джо Байден и Дональд Трамп. Последний, несмотря на судебные иски и обвинения, упорно пытается не сойти с гонки.
Впрочем, сейчас Трамп соревнуется уже не с Байденом, о чем в разговоре с 24 Каналом отметил общественный и политический деятель из США, депутат от округа Рок в штате Висконсин Юрий Рашкин.
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Президентская гонка в США
У Дональда Трампа достаточно неоднозначная политическая карьера. А за год до президентских выборов он всеми силами пытается пробиться на праймериз и таким образом скрыться от тюрьмы.
Впрочем, по словам Юрия Рашкина, 25% республиканцев отметили, что не будут голосовать за преступника. Именно эта партия является опорой для Трампа. В настоящее время его основной стратегией является противодействие миграционной политике Байдена. Ранее отмечалось, что республиканцы требуют решения вопроса южной границы США. Но на изменения в законодательстве демократы не пойдут.
Он (Трамп – 24 Канал) соревнуется с Гитлером, а не с Байденом. Они выставляют картинки, когда сравнивают то, что говорит Трамп по поводу иммигрантов, отравляющих кровь страны, и сравнивают это с Гитлером. Трамп пробил дно и пошел вниз,
– сказал политический деятель.
Он отметил, что несмотря на все попытки Трампа, по предварительным опросам, Байден имеет преимущество среди населения.
"Ситуация напряженная. Республиканцы хотят закрыть государство несколько раз в следующем году. Это не просто Украина, это возможность США функционировать: платить долги, зарплаты. Сейчас идет борьба с республиканцами", – добавил Юрий Рашкин.
Позиция Дональда Трампа: последние новости
- Верховный суд штата Колорадо принял решение, по которому Дональду Трампу запретили участвовать в президентских выборах. Теперь его должен рассмотреть Верховный суд США и он может затронуть и другие штаты.
- Республиканцы боятся победы Трампа, а особенно последствий, которые она за собой повлечет. Он может устроить так называемые "чистки" не только политического аппарата.
- В случае победы Дональда Трампа политика США по отношению к Украине изменится. Это повлияет на ход войны.