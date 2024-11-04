Перед началом президентских выборов в США Национальная гвардия в нескольких штатах находится в готовности немедленно действовать в случае возникновения протестов или угроз безопасности. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на CNN.
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Какие беспорядки происходят во время избирательного процесса
Такое решение уже приняли в Вашингтоне, Орегоне и Неваде. Там недавно были зафиксированы поджоги ящиков для голосования, что вызвало беспокойство относительно возможных инцидентов, которые могут угрожать избирательному процессу.
Обратите внимание! В понедельник, 28 октября, большинство бюллетеней сгорело в почтовом ящике в Ванкувере, Вашингтон, тогда как бюллетени в урне Портленда, Орегон уцелели, сообщили избирательные органы.
Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли прокомментировал поджоги избирательных ящиков в своем заявлении в пятницу, 1 ноября, объявив, что Национальная гвардия приведена в состояние готовности. Он отметил, что в западных регионах штата уже фиксировали избирательные беспорядки.
Предварительные результаты опроса про презендентские выборы в США 2024
Инсли не уточнил количество военных, которые будут привлечены 5 ноября, во вторник, но отметил, что они будут готовы поддержать местные правоохранительные органы с понедельника по четверг.
Исходя из общей и конкретной информации и беспокойств относительно потенциального насилия или другой незаконной деятельности, связанной с всеобщими выборами 2024 года, я хочу убедиться, что мы полностью готовы реагировать на любые потенциальные дополнительные гражданские беспорядки,
– добавил губернатор.
Губернатор Орегона Тина Котек подчеркнула, что Национальная гвардия готова реагировать на возможные угрозы, поскольку политические лидеры призывают к мирным протестам.
В Неваде губернатор Джо Ломбардо также сообщил, что привлечено 60 военных для обеспечения безопасности, чтобы день выборов прошел спокойно и без помех.
Что известно о выборах в США: последние новости
- Выборы президента США состоятся 5 ноября, результаты станут известны в ночь на 6 ноября, а официальное объявление состоится 17 декабря 2024 года.
- Финальный национальный опрос показал, что Харрис и Трамп имеют по 49% поддержки среди зарегистрированных избирателей.
- Результаты выборов могут быть оспорены, что затянет определение победителя. Одновременно с выборами президента будут избирать Палату представителей и Сенат, что повлияет на реализацию обещаний, в частности для Украины.