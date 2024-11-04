Перед началом президентских выборов в США Национальная гвардия в нескольких штатах находится в готовности немедленно действовать в случае возникновения протестов или угроз безопасности. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на CNN.

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Какие беспорядки происходят во время избирательного процесса

Такое решение уже приняли в Вашингтоне, Орегоне и Неваде. Там недавно были зафиксированы поджоги ящиков для голосования, что вызвало беспокойство относительно возможных инцидентов, которые могут угрожать избирательному процессу.

Обратите внимание! В понедельник, 28 октября, большинство бюллетеней сгорело в почтовом ящике в Ванкувере, Вашингтон, тогда как бюллетени в урне Портленда, Орегон уцелели, сообщили избирательные органы.

Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли прокомментировал поджоги избирательных ящиков в своем заявлении в пятницу, 1 ноября, объявив, что Национальная гвардия приведена в состояние готовности. Он отметил, что в западных регионах штата уже фиксировали избирательные беспорядки.

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Инсли не уточнил количество военных, которые будут привлечены 5 ноября, во вторник, но отметил, что они будут готовы поддержать местные правоохранительные органы с понедельника по четверг.

Исходя из общей и конкретной информации и беспокойств относительно потенциального насилия или другой незаконной деятельности, связанной с всеобщими выборами 2024 года, я хочу убедиться, что мы полностью готовы реагировать на любые потенциальные дополнительные гражданские беспорядки,

– добавил губернатор.

Губернатор Орегона Тина Котек подчеркнула, что Национальная гвардия готова реагировать на возможные угрозы, поскольку политические лидеры призывают к мирным протестам.

В Неваде губернатор Джо Ломбардо также сообщил, что привлечено 60 военных для обеспечения безопасности, чтобы день выборов прошел спокойно и без помех.

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