Перед початком президентських виборів у США Національна гвардія в декількох штатах перебуває у готовності негайно діяти у разі виникнення протестів чи загроз безпеці. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на CNN.

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Які заворушення відбуваються під час виборчого процесу

Таке рішення вже ухвалили у Вашингтоні, Орегоні та Неваді. Там нещодавно було зафіксовано підпали скриньок для голосування, що викликало занепокоєння щодо можливих інцидентів, які можуть загрожувати виборчому процесу.

Зверніть увагу! У понеділок, 28 жовтня, більшість бюлетенів згоріла у поштовій скрині у Ванкувері, Вашингтон, тоді як бюлетені в урні Портленда, Орегон вціліли, повідомили виборні органи.

Губернатор штату Вашингтон Джей Інслі прокоментував підпали виборчих скриньок у своїй заяві в п’ятницю, 1 листопада, оголосивши, що Національну гвардію приведено в стан готовності. Він зазначив, що в західних регіонах штату вже фіксували виборчі заворушення.

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Інслі не уточнив кількість військових, які будуть залучені 5 листопада, у вівторок, але зазначив, що вони будуть готові підтримати місцеві правоохоронні органи з понеділка по четвер.

Виходячи з загальної та конкретної інформації та занепокоєнь щодо потенційного насильства або іншої незаконної діяльності, пов'язаної з загальними виборами 2024 року, я хочу переконатися, що ми повністю готові реагувати на будь-які потенційні додаткові громадянські заворушення,

– додав губернатор.

Губернатор Орегону Тіна Котек наголосила, що Національна гвардія готова реагувати на можливі загрози, оскільки політичні лідери закликають до мирних протестів.

У Неваді губернатор Джо Ломбардо також повідомив, що залучено 60 військових для забезпечення безпеки, щоб день виборів пройшов спокійно та без перешкод.

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