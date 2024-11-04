Повлияют ли украинцы Америки на результаты выборов в "колеблющихся" штатах: анализ BBC

Американцы украинского происхождения активно наблюдают за ходом президентской кампании и возможными результатами выборов. От этого напрямую зависит, насколько Америка будет поддерживать наше государство в противостоянии с Россией.

Судьба каждого из кандидатов сейчас зависит от результатов в 7 так называемых "шатких" штатах и украинские американцы могут иметь влияние на ход выборов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на статью BBC.

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Как украинцы в "колеблющихся" штатах могут повлиять на выборы

Журналисты рассказали, что в Филадельфии, в 190 километрах к северо-востоку от Вашингтона, около ста активистов с сине-желтыми флагами собралась на лестнице, ставшей узнаваемой благодаря фильму "Рокки".

Организатор демонстрации Мэри Калина, дочь украинских мигрантов, переехавших в США после Второй мировой войны, отметила, что вопросы, которые стоят на кону для Украины – экзистенциальные.

Интересно! Филадельфия расположена в ключевом "шатком" штате этих выборов, Пенсильвании. По данным общенациональных опросов, разрыв между Камалой Харрис и Дональдом Трампом там настолько небольшой, что победа в этом штате может действительно стать для кого-то из кандидатов ключом к Белому дому.

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В этом штате живет 120 тысяч американцев украинского происхождения. И это больше, чем количество людей, чьи голоса были решающими на двух предыдущих выборах. Поэтому мы имеем потенциал быть очень влиятельными,

– сказала Мэри Калина.

Женщина также отметила, что хотя многие американцы украинского происхождения традиционно отдают предпочтение республиканцам, она надеется, что 5 ноября победит Камала Харрис.

Мэри Калина напомнила, что именно Харрис обещала работать над тем, чтобы обеспечить победу Украины в войне.

Обратите внимание! В Пенсильвании также проживает более 700 000 американцев польского происхождения, которые традиционно являются сторонниками Республиканской партии. Однако все больше этих избирателей выражают обеспокоенность из-за усиления российской агрессии и вероятного уменьшения поддержки со стороны США, поэтому могут поддержать демократа.

Поскольку гонка между кандидатами в штате является чрезвычайно напряженной, даже несколько тысяч голосов могут оказаться решающими в определении результата выборов.

Роман Страковский, переехавший в США из Киева, когда он еще был ребенком, отметил, что знает много людей, которые голосовали за республиканцев всю свою жизнь, но теперь пришли на выборы поддержать Харрис.

"Я считаю, действительно есть реальный риск, что если выберут Трампа, то поддержка Украины или полностью исчезнет, или будет значительно сокращена", – подчеркнул Роман.

Журналисты отметили, что результаты предстоящих выборов в США могут существенно повлиять на уровень поддержки, которую Украина может получить в будущем.

В то же время обещания кандидатов относительно войны против Украины во время гонки могут повлиять на то, кто именно станет следующим американским президентом.