Доля кожного з кандидатів наразі залежить від результатів у 7 так званих "хитких" штатах і українські американці можуть мати вплив на хід виборів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на статтю BBC.

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Як українці у "хитких" штатах можуть вплинути на вибори

Журналісти розповіли, що у Філадельфії, за 190 кілометрів на північний схід від Вашингтона, близько ста активістів з синьо-жовтими прапорами зібралася на сходах, що стали упізнаваними завдяки фільму "Роккі".

Організаторка демонстрації Мері Калина, донька українських мігрантів, які переїхали у США після Другої світової війни, зазначила, що питання, які стоять на кону для України – екзистенційні.

Цікаво! Філадельфія розташована у ключовому хиткому" штаті цих виборів, Пенсильванії. За даними загальнонаціональних опитувань, розрив між Камалою Гарріс і Дональдом Трампом там настільки невеликий, що перемога в цьому штаті може дійсно стати для якогось з кандидатів ключем до Білого дому.

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У цьому штаті живе 120 тисяч американців українського походження. І це більше, ніж кількість людей, чиї голоси були вирішальними на двох попередніх виборах. Тож ми маємо потенціал бути дуже впливовими,

– сказала Мері Калина.

Жінка також зазначила, що хоча багато американців українського походження традиційно віддають перевагу республіканцям, вона сподівається, що 5 листопада переможе Камала Гарріс.

Мері Калина нагадала, що саме Гарріс обіцяла працювати над тим, щоб забезпечити перемогу України у війні.

Зверніть увагу! У Пенсильванії також проживає понад 700 000 американців польського походження, які традиційно є прихильниками Республіканської партії. Однак дедалі більше цих виборців висловлюють занепокоєння через посилення російської агресії та ймовірного зменшення підтримки з боку США, тому можуть підтримати демократку.

Оскільки перегони між кандидатами в штаті є надзвичайно напруженими, навіть кілька тисяч голосів можуть виявитися вирішальними у визначенні результату виборів.

Роман Страковський, який переїхав до США з Києва, коли він ще був дитиною, зазначив, що знає багато людей, які голосували за республіканців усе своє життя, але тепер прийшли на вибори підтримати Гарріс.

"Я вважаю, дійсно є реальний ризик, що якщо оберуть Трампа, то підтримка України або повністю зникне, або буде значно скорочена", – підкреслив Роман.

Журналісти зазначили, що результати майбутніх виборів у США можуть суттєво вплинути на рівень підтримки, яку Україна може отримати в майбутньому.

Водночас обіцянки кандидатів щодо війни проти України під час перегонів можуть вплинути на те, хто саме стане наступним американським президентом.