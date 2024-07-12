Байден заверил, что не планирует снимать свою кандидатуру из-за возраста

Джо Байден в очередной раз заявил, что считает себя надлежащим соперником для Дональда Трампа и пока не видит причин отказываться от участия в предвыборной гонке.

В последнее время американские журналисты неоднократно утверждали, что демократы "умоляли" Джо Байдена снять свою кандидатуру с президентской гонки. Действующий президент США заявил, что все еще считает себя лучшим кандидатом для того, чтобы победить Трампа на выборах в ноябре.

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Байден будет продолжать участие

На своей пресс-конференции Байден решительно отклонил многочисленные вопросы о коллегах-демократах, которые заявляли, что он больше не готов к "суровой кампании" и должен отказаться от участия в выборах.

Если я начну тормозить и не смогу выполнять работу – тогда это сигнал, что я не должен ее делать. Но сейчас признаков этого нет, ни одного,

– подчеркнул американский лидер.

Джо Байден добавил, что сейчас он "просто собирается продолжать".

К слову, ранее Джо Байден заявил, что в ближайшее время не будет планировать мероприятия после 20:00, чтобы иметь возможность больше поспать. В то же время он заверил, что может победить бывшего президента Дональда Трампа на выборах и эффективно управлять страной еще четыре года.