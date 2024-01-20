Может быть другой Трамп: чего ждать от президентских выборов в США

В 2024 году в США будут выбирать президента. В предвыборной гонке примет участие Дональд Трамп, который неоднократно резко высказывался против Украины и Европейского Союза. На этом фоне политики уже говорят об опасности, которая может предстать перед нашим государством.

Многое будет зависеть не только от Вашингтона, но и от действий России и готовности продолжать боевые действия. Об этом 24 Каналу рассказал кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский, добавив, что приход Трампа к власти не обязательно будет означать катастрофу.

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Что может измениться после выборов в США

Следует учитывать, что Соединенные Штаты – это страна, в которой работает система сдерживаний и противовесов. Поэтому даже если Дональд Трамп захочет пересмотреть внешнеполитический вектор США в контексте помощи Украине, это может вызвать сопротивление даже среди конгрессменов.

К тому же следует учитывать, что сейчас Дональд Трамп борется за то, чтобы представлять республиканскую партию на президентских выборах. Поэтому он делает разные заявления, транслирует жесткую риторику так, как это делал, когда впервые баллотировался на пост президента США.

Я напомню, что он говорил, что может отдать России Крым, говорил, что остановит войну и договорится с Путиным. Было очень много предположений, что когда Трамп придет, то будет катастрофа,

– заметил Станислав Желиховский.

Конечно, можно говорить о том, что для Украины не будет положительных сдвигов в контексте войны. Однако стоит упомянуть, что именно при администрации Трампа были предоставлены необходимые виды вооружения, которые помогли украинцам отражать полномасштабную российскую агрессию в первые дни.

Есть Трамп, который сейчас выступает в своей предвыборной кампании, но после выборов может быть другой Трамп – это обычная история, особенно учитывая, что у США есть давние демократические традиции и устоявшиеся позиции на международной арене,

– подчеркнул эксперт-международник.

Страна неоднократно выступала против тех или иных нарушителей международного порядка, поэтому есть надежда, что США, которые являются нашим стратегическим партнером, не покинут Украину и будут продолжать нам помогать.

Возможно, придется привыкнуть к стилю Трампа, ведь мы помним его специфические действия в этой должности. Однако говорить о тотальном предательство не приходится.

Если Трамп вернется в Белый дом, то нужно надеяться, что нам будет помогать не Трамп, а весь американский народ. Поэтому призываю не делать преждевременных выводов, а быть готовыми к любому сценарию. А главное верить, что партнерство между Украиной и США будет продолжаться,

– сказал Желиховский.

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