Камала Харрис будет подарком для Европы: как выборы в США повлияют на поддержку Украины

На президентских выборах в Соединенных Штатах демократов представит Камала Харрис. В пятницу, 2 августа, она стала официальным кандидатом на пост президента от Демократической партии.

Харрис имеет высокие рейтинги и составляет серьезную конкуренцию кандидату от республиканцев Дональду Трампу. Однако с точки зрения украинского вопроса потенциальная победа Харрис тоже имеет риски, сказал 24 Каналу руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок.

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Какой риск для Украины от победы Харрис

Потенциал Камалы Харрис не исчерпан. Однако если смотреть через призму украинского вопроса, сейчас не надо быть в эйфории от вероятной победы Камалы Харрис на выборах.

Ведь она позиционирует себя как довольно умеренный политик. Чего только стоит ее позиция относительно войны Израиля против ХАМАС. Харрис открыто и откровенно выступает на стороне Палестины, осуждает военные действия и призывает к примирению.

Для нас это может быть вызовом, ведь ее победа может означать поддержку Украины только в тех пределах, которые есть сейчас и не более. Это будет создавать условия фактически для принуждения Украины к уступкам перед россиянами,

– сказал Клочок.

В любом случае сегодня есть риски от победы и кандидата от республиканцев, и от демократов. Однако, по мнению руководителя Центра общественной аналитики "Вежа", большие риски от победы Трампа.

Для Соединенных Штатов лучший вариант, когда американцы не уступают первенство Китаю, а Трамп фактически ставит под сомнение необходимость такого позиционирования США. Он не считает нужным, например, поддерживать на высоком уровне евроатлантическое сотрудничество, что обещает делать Харрис,

– отметил Клочок.

По его словам, для Европы победа Камалы Харрис – просто подарок. Сейчас европейские чиновники расхолодились после того, как заменили Джо Байдена.

Какие шансы Харрис на победу

Впрочем, не стоит спешить и делать однозначные выводы относительно этой кампании, ведь по Штатам ситуация оставляет довольно интересной. Во многих Штатах Трамп имеет большинство голосов. Поэтому все будет зависеть от количества избирателей, которые будут избраны от штатов.

Не исключено, что может повториться история с выборами Хиллари Клинтон. Однако есть один такой существенный нюанс – Камала Харрис только в начале избирательной кампании,

– добавил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа".

Сейчас Демократическая партия продемонстрировала готовность к внутрипартийному диалогу и поиску консенсуса. Это происходило не без давления доноров, которые не хотели давать деньги на кампанию Джо Байдена.