Выборы в США: почему это важно для Украины и как не упустить исторический шанс

Столичная жизнь столкнулась с неизбежной военной реальностью. Ежедневное пребывание в укрытиях, отсутствие электроэнергии, воды и интернета стало нашей повседневной обыденностью. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Американская "броня" от смерти

Мне как рядовому жителю и одновременно руководителю одного из крупнейших районов столицы очевидны потребности города в продуктах питания, водоснабжении, освещении и отоплении. Но больше всего нам нужна защита украинского неба: чем меньше ракет упадет на нашу землю – тем больше жизней мы сохраним, больше объектов критической инфраструктуры останутся невредимыми, а граждане будут иметь доступ к важнейшим цивилизационным благам.

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Сегодня каждый, в меру своей ответственности и функциональных обязанностей, от президента до местного коммунальщика, сосредоточены на одной цели – безопасности всей страны и каждого отдельного региона. Поэтому прямо сейчас крайне важны объемы и сроки поставки Украине систем противовоздушной обороны. Ведь Киев продолжает страдать от обстрелов гражданской инфраструктуры, составляющих важную часть энергетической системы государства. Это, в конечном счете, и приводит к ежедневным экстренным отключениям.

Однако, благодаря нашим бойцам из войск ПВО, большинство вражеских ракет и дронов уничтожается еще в воздухе. В начале ноября в Пентагоне объявили о том, что вскоре США передадут Украине системы ПВО VAMPIRE и еще восемь систем противовоздушной обороны NASAMS (из которых две будут развернуты уже в ближайшее время, а еще шесть позже).

В целом США занимают первое место по объемам военной и гуманитарной помощи Украине. Начиная с 24 февраля, только оружие и другое оборудование США предоставили почти на 18 миллиардов долларов, а безвозвратной грантовой помощи – еще на 9 миллиардов долларов.

Мир слишком тесен

Американцы как никто другой понимают значение изречения их известного ученого Эдварда Лоренса: "Взмах крыльев бабочки на одном полушарии вызывает цунами на другом". Ведь современный мир стал слишком взаимосвязан. Вот почему результаты российского вторжения могут иметь длительные, а может быть, и катастрофические последствия для всего цивилизованного мира.

Это понимаем и мы – украинцы. Именно поэтому мы так внимательно следим за любыми фрагментами информации с другой части мира о количестве и сроках предоставления военной помощи, о продолжительности поддержки США и готовности быть с Украиной до нашей победы. Каждый день для нас – это спасенная жизнь и уцелевшая инфраструктура. Мы не можем позволить себе, чтобы Запад устал от Украины.

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Перипетии заокеанских выборов

Сейчас это актуально, как никогда. Ведь в США завершаются парламентские предвыборные гонки кандидатов в представители от всех 435 округов в Конгресс (нижнюю палату парламента) в каждом из 50 штатов США, а также переизбрано 34 из 100 членов Сената, которые будут работать следующие шесть лет в Конгрессе.

Со своей стороны, Россия не оставляет попыток влиять на сознание американских избирателей из-за вмешательства в избирательный процесс, прибегая к своей привычной тактике: распространение дезинформации о том, что источником ухудшения экономических показателей является слишком масштабная финпомощь Украине. В этом им иногда подыгрывают отдельные участники политического процесса, распространяя подобный нарратив.

Что касается заявлений Илона Маска, то следует помнить, что он и его компания сотрудничают с правительством США достаточно долго и планируют делать это и дальше. Принятый парламентом США закон, гарантирующий финансирование программы ленд-лиза для Украины, выгоден прежде всего республиканцам, контролирующим большую часть производства оружия и военной техники.

Соответственно, Маск как бизнесмен заинтересован в том, чтобы средства из бюджета США в последующие годы шли преимущественно на закупку высокотехнологичных решений, поставщиком которых может стать и его компания. Поэтому все его заявления следует рассматривать сквозь призму бизнес-интересов. Но это может быть только одно из объяснений, потому что обычно каждое публичное заявление имеет несколько слоев содержания.

Практика мировой дипломатии говорит, что во время любой избирательной гонки в любой точке мира заявления кандидатов, как правило, направлены на победу в отдельно взятом округе и не ставят целью передачу своего месседжа за пределы внутренней политической среды. На выборах возможно все, поэтому большинство предвыборной риторики в западном мире направлено на получение политических баллов внутри страны.

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Украинский переломный фактор

Большинство всех усилий партийных штабов направлено на привлечение представителей именно внутреннего электората, и лишь небольшая часть их работы ориентирована на внешнего потребителя информации. Украина, кстати, и является одним из таких внешних потребителей. Однако предвыборные заявления в США могут стать исключением из общей тенденции. А в результате этих выборов может измениться политическая конструкция власти, что со своей стороны может повлиять на украинскую повестку дня. При таком развитии событий в Украине возникнут серьезные вызовы: как убедить американского избирателя в прямой зависимости его будущего от победы Украины?

Результаты выборов в США могут оказать влияние на наличие тепла и света в киевских квартирах. Аналогично победа украинцев в войне снизит цены на энергоносители в США и всем мире, благодаря прекращению российского шантажа. В этой истине нам каждый день нужно убеждать мировое сообщество, а особенно обычных американцев, чей выбор не только оказывает непосредственное влияние на весь мир, но и на них самих. Их внутреннее благополучие зависит от внешней политики, которой сегодня интересуется менее 1% граждан США. Именно это нам и нужно менять.

Но, несмотря на окончательные результаты выборов, мой опыт общения с американскими конгрессменами дает уверенность в том, что США не оставят нас наедине с врагом, а американская двухпартийная поддержка Украины, за которую мы благодарны западным партнерам, останется неизменной.

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