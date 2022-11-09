Такого равновесия не помню в истории США, – Пионтковский описал результаты выборов

В Соединенных Штатах Америки состоялось голосование на выборах в две палаты парламента. Их результаты станут беспрецедентными, ведь трудно припомнить такое равновесие в истории США.

Об этом 24 каналу сказал российский публицист из США Андрей Пионтковский. Скорее всего, республиканцы получат незначительное преимущество в Палате представителей.

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Какие результаты выборов в США

Пионтковский отметил, что вопрос Сената решится окончательно 9 декабря, потому что в одном из штатов Джорджии состоится второй тур выборов. Возможны 2 варианта – либо сохранится нынешняя ситуация, то есть по 50 сенаторов от Республиканской и Демократической партий, а в спорных моментах решающим будет голос вице-президента Камалы Харрис.

Или, по его словам, в случае победы во втором туре в Джорджии – 51 сенатор будет у демократов. То есть практически будет та же ситуация, но с некоторым улучшением в сторону демократов. А окончательный результат в Палате представителей станет известен максимум послезавтра, когда завершатся подсчеты.

Наиболее вероятный результат так почти беспрецедентен – республиканцы будут иметь большинство в один или два голоса. Беспрецедентно – потому что такого равновесия я в современной истории Америки не помню,

– подчеркнул Пионтковский.

То есть, добавил российский публицист, по поводу дальнейшей поддержки Украины в войне с Российской Федерацией ничего не изменится.

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Повлияют ли они на помощь Украине

Пионтковский отметил, что на этих выборах проиграли несколько новых ожесточенных трампистов, выигравших праймериз у своих республиканских конкурентов, то есть у бывших членов Палаты представителей.

Если коротко, в любом случае в любом голосовании по Украине в Палате представителей обеспечено не менее трех четвертей голосов в пользу Украины. Это все демократы и как минимум половина республиканцев,

– сказал российский публицист.

Он отметил, что есть два итога выборов – внешнеполитический и внутриполитический. Внешнеполитический состоит в том, что поддержка Украины не изменится. А внутриполитический означает, что Дональду Трампу теперь очень трудно получить номинацию от Республиканской партии.

Пионтковский считает, что Трамп заявит о своей кандидатуре в ближайшие дни, но вслед за этим последует объявление об участии в президентской кампании ряда видных республиканцев.

Что известно о выборах в США: коротко