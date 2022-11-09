Такого равновесия не помню в истории США, – Пионтковский описал результаты выборов
В Соединенных Штатах Америки состоялось голосование на выборах в две палаты парламента. Их результаты станут беспрецедентными, ведь трудно припомнить такое равновесие в истории США.
Об этом 24 каналу сказал российский публицист из США Андрей Пионтковский. Скорее всего, республиканцы получат незначительное преимущество в Палате представителей.
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Какие результаты выборов в США
Пионтковский отметил, что вопрос Сената решится окончательно 9 декабря, потому что в одном из штатов Джорджии состоится второй тур выборов. Возможны 2 варианта – либо сохранится нынешняя ситуация, то есть по 50 сенаторов от Республиканской и Демократической партий, а в спорных моментах решающим будет голос вице-президента Камалы Харрис.
Или, по его словам, в случае победы во втором туре в Джорджии – 51 сенатор будет у демократов. То есть практически будет та же ситуация, но с некоторым улучшением в сторону демократов. А окончательный результат в Палате представителей станет известен максимум послезавтра, когда завершатся подсчеты.
Наиболее вероятный результат так почти беспрецедентен – республиканцы будут иметь большинство в один или два голоса. Беспрецедентно – потому что такого равновесия я в современной истории Америки не помню,
– подчеркнул Пионтковский.
То есть, добавил российский публицист, по поводу дальнейшей поддержки Украины в войне с Российской Федерацией ничего не изменится.
Пионтковский прокомментировал результаты выборов в США и сказал, изменится ли поддержка Украины: смотрите видео
Повлияют ли они на помощь Украине
Пионтковский отметил, что на этих выборах проиграли несколько новых ожесточенных трампистов, выигравших праймериз у своих республиканских конкурентов, то есть у бывших членов Палаты представителей.
Если коротко, в любом случае в любом голосовании по Украине в Палате представителей обеспечено не менее трех четвертей голосов в пользу Украины. Это все демократы и как минимум половина республиканцев,
– сказал российский публицист.
Он отметил, что есть два итога выборов – внешнеполитический и внутриполитический. Внешнеполитический состоит в том, что поддержка Украины не изменится. А внутриполитический означает, что Дональду Трампу теперь очень трудно получить номинацию от Республиканской партии.
Пионтковский считает, что Трамп заявит о своей кандидатуре в ближайшие дни, но вслед за этим последует объявление об участии в президентской кампании ряда видных республиканцев.
Что известно о выборах в США: коротко
- В течение дня во вторник, 8 ноября, проходили выборы в США в две палаты парламента. Социология перед голосованием показывала, что демократы могут потерять большинство в Сенате, и это отразится на поддержке Украины.
- Сенатор-республиканец Рэнд Пол из Кентукки, бывший кандидат в президенты, выиграл третий срок в Сенате. В мае он заблокировал законопроект о предоставлении Украине пакета военной помощи.
- Бывший командующий американской армией в Европе генерал Бен Ходжес уверен, что США продолжат поддерживать Украину. Он отметил, что 70% американцев настаивают на продолжении поддержки Украины.