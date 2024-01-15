Об этом 24 Каналу рассказал политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов, заметив, что раскол в обществе, развивающийся в США с 2016 года, действительно беспрецедентен. Такого не было за последние десятилетия.

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Чего ждать дальше

Как отметил Несвитайлов, у Трампа сейчас самые высокие рейтинги среди республиканцев. Они даже выше, чем у Джо Байдена. Но над Трампом постепенно "сгущаются тучи".

Интересно, как отразится на поляризацию в обществе, если Верховный суд США не допустит Трампа до выборов. Имоверность есть, но она не очень высока. Потому что большинство людей в этом суде назначалось республиканцами. Но мы не знаем, кто там о чем договаривается, у кого какие аргументы и амбиции,

– сказал Несвитайлов.

Самое неприятное, что сейчас в США фактически есть два безальтернативных кандидата, перед которыми будут стоять огромные вызовы. Сейчас нужно будет оперативно реагировать на все возможные проблемы и формировать принципы нового мирового порядка. Байден это понимает, но есть ли у него воодушевление и силы – это вопрос.

Байден оказался в сложной ситуации. Этот "клинч" в Конгрессе не двигается ни в одну, ни в другую сторону. Весь "пинг-понг", в который пытаются играть – он несколько забавный. Тут республиканцы требуют плана победы; тут сами его предлагают. Тут требуют стены на границе с Мексикой. Потом демократы говорят, что не будут голосовать за пакет помощи. Вот попытки максимально подстроить свою риторику под электоральные настроения… Кажется, даже в Украине политики так быстро не "переобуваются",

– сказал политолог.

Не стоит идеализировать политическую систему ни одной из стран-партнеров. Даже там может быть не все так безупречно, как бы нам всем хотелось.

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