Про це 24 Каналу розповів політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов, зауваживши, що розкол у суспільстві, який розвивається в США з 2016 року дійсно безпрецедентний. Такого не було упродовж останніх десятиліть.

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Чого очікувати далі

Як наголосив Несвітайлов, у Трампа зараз найвищі рейтинги серед республіканців. Вони навіть вищі, ніж у Джо Байдена. Але над Трампом поступово "згущуються хмари".

Цікаво, як вплине на поляризацію в суспільстві, якщо Верховний суд США не допустить Трампа до виборів. Вірогідність є, але вона не дуже висока. Тому що більшість людей у цьому суді призначалися республіканцями. Але ми не знаємо, хто там про що домовляється, у кого які аргументи та амбіції,

– сказав Несвітайлов.

Найприкріше, що зараз у США фактично є два безальтернативних кандидати, перед якими стоятимуть величезні виклики. Зараз потрібно буде оперативно реагувати на усі можливі проблеми та формувати засади нового світового порядку. Байден це розуміє, але, чи є у нього наснага та сили – це питання.

Байден опинився в складній ситуації. Цей "клінч" в Конгресі не рухається ні в один, ні в інший бік. Увесь "пінг-понг", у який там намагаються грати – він дещо кумедний. Тут республіканці вимагають план перемоги; тут самі його пропонують. Тут вимагають стіну на кордоні з Мексикою. Потім демократи кажуть, що не будуть тоді голосувати за пакет допомоги. Оце намагання максимально підлаштувати свою риторику під електоральні настрої… Здається, навіть в Україні політики так швидко не "перевзуваються",

– сказав політолог.

Не варто ідеалізувати політичну систему жодної з країн-партнерів. Навіть там може бути не все так ідеально, як би нам усім хотілося.

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