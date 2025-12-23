У Зеленского ответили, как видят проведение выборов в военное время
- В Верховной Раде создана рабочая группа для разработки изменений в законодательство, чтобы предусмотреть проведение президентских выборов во время военного положения.
- Основные вызовы этого процесса включают безопасность, предоставление избирательных прав жителям прифронтовых зон и военным, но есть еще один непростой вопрос в контексте организации выборов.
В Верховной Раде формируется рабочая группа по быстрой проработке вопроса проведения президентских выборов во время военного положения. США настаивают на том, что электоральный процесс должен быть непрерывным.
Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил советник ОПУ Михаил Подоляк, подчеркнув, что президент Украины в ответ на призывы Трампа провести выборы заявил, что готов к этому и в нашем государстве нет проблем с демократией, как концепцией.
В контексте выборов возникает 3 сложных вопроса
В Украине есть конституционные запреты о невозможности проведения голосования во время действия военного положения. Однако именно поэтому в ВР была сформирована рабочая группа, чтобы наработать необходимые изменения в законодательные акты и впоследствии внести корректировки, чтобы юридически была возможность провести выборы во время войны.
Здесь возникает три вопроса, которые мы можем решить только с нашими партнерами. Первое – это параметр безопасности. Как можно проводить выборы, если нет остановки огня? Важно понимать, кто обеспечит формат безопасности и как он может быть реализован,
– озвучил Подоляк.
Советник ОПУ отметил, что на днях Путин заявил, что он готов не атаковать Украину в день выборов, однако этого мало, ведь выборы предусматривают не только день голосования на участках, а важной составляющей является и предвыборная агитация. Выборы – это процесс, который предусматривает не один день, а определенный период.
Второй вопрос еще сложнее, он заключается в том, как предоставить людям, которые находятся на линии фронта, а это сотни тысяч, или в прифронтовых населенных пунктах, право быть избранным или избирать. Если они захотят баллотироваться, то как будут выдвигаться, проводить агитацию?,
– размышляет Подоляк.
По его словам, этот вопрос будет решен только в случае прекращения огня, а если говорить шире – когда будет реализована формула завершения войны.
Третий сложный вопрос, который возникает в контексте выборов в Украине – финансовый. Ведь для организации этого процесса нужно выделять деньги. Он объяснил, что время изменилось и теперь понадобится другой объем финансирования.
"И избирательные участки изменились, и списки избирателей надо доуточнять. Есть много внешне и внутренне перемещенных лиц, поэтому это должно организационно иначе выглядеть. Есть много теоретических вопросов, которые можно решить через рабочую группу в парламенте, а есть практические вопросы относительно того, как построить систему безопасности, избирательного права людей, финансирования", – подытожил Подоляк.
К сведению! Киевский международный институт социологии привел данные опроса, который показывает, что 25% украинцев, если будет прекращение огня и предусмотрена безопасность, поддерживают идею проведения выборов. 57% граждан высказались, что голосование целесообразно только после полного завершения войны, когда будет заключено мирное соглашение.
Выборы в Украине: что говорят в ЦИК?
Центральная избирательная комиссия заявила, что голосование станет возможным только в случае внесения законодательных изменений, которые должна подготовить Верховная Рада. Заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик озвучил, что его коллеги готовы присоединиться к совместной работе, организовать подготовку законодательных актов.
В ЦИК сообщили, что на проведение выборов понадобится не менее 20 миллиардов гривен. В Ценртральной избирательной комиссии отметили, что одни только президентские выборы предусматривают расходы в размере 4 – 5 миллиардов на первый тур, а на второй нужно будет потратить 6,5 – 7 миллиардов гривен.