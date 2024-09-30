Впервые со времен Гитлера: кто победил на выборах в Австрии и как это угрожает Украине и ЕС

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29 сентября в Австрии состоялись парламентские выборы. Их результаты не удивили (социологи все знали еще до голосования), однако, дали миру очередной повод для беспокойства, а кого-то откровенно шокировали.

Итоги выборов говорят, что FPÖ получает 29,2% и будет претендовать на 52 места в австрийском парламенте. И хотя окончательные результаты объявят только 3 октября, выводы уже можно делать сейчас и главный заключается в том, что впервые со времен Гитлера победу на выборах праздновали представители ультраправой политической силы, а местная "Партия свободы" как раз именно такая.

24 Канал объясняет, что случилось в Австрии и рассказывает, чем Европе и Украине угрожает Партия свободы Австрии (FPÖ).

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Как победа ультраправых в Австрии угрожает Украине

Да, эта победа не означает автоматическое попадание во власть, ведь соперники – правоцентристы из правящей Австрийской народной партии (ÖVP) во главе с канцлером Негаммером и Социал-демократическая партия Австрии (SPÖ) – набрали 26,5% и 21% соответственно.

Впрочем, тенденции очевидны: ÖVP по сравнению с предыдущими выборами-2019 потеряла аж 11% голосов (это были "золотые времена" сверхпопулярного и харизматичного Себастьяна Курца).

Зато "Партия свободы" добрала целых 13%, то есть удвоила собственный результат 5-летней давности. И это при очень высокой явке в почти 75%.

Так, избиратели громко заявили о своем "фе" действующей коалиции правоцентристов Курта Негаммера и Партии зеленых (набрала 8%, а 5 лет назад имела солидные 13,9%).



Результаты выборов в Австрии / Инфографика Der Standard

Хуже всего, что результат ультраправых свидетельствует не только провал власти, но и отсутствие четкой стратегии у всех демократических сил страны. Потому что не от хорошей жизни избиратель начинает искать "простых решений" и находит их у ультраправых популистов.

Обратите внимание! Австрия, в соответствии с Конституцией, является нейтральным государством, отстаивающим внеблоковый статус. Впрочем, Вена поддерживает санкции против агрессора, а канцлер Негаммер является подчеркнуто дружественным к Украине. И хотя в отношениях Украины и Австрии есть определенные нюансы, в целом их можно назвать благонадежными.



В рамках этой устоявшейся схемы Австрия предоставляла Украине гуманитарную и финансовую поддержку, а главное – не блокировала на уровне ЕС ни нашей евроинтеграции, ни усилий других членов ЕС по вооруженной поддержке Киева.

"Партия свободы" является давним критиком такого курса и очень враждебно относится к Украине, зато Путин и Россия для них – лучшие друзья. Таким образом, потенциальное появление дополнительно к Венгрии и Словакии еще третьего пророссийского союзника в ЕС может значительно повредить и затормозить все процессы поддержки Украины. И именно этого и желает "Партия свободы".

Что известно о FPÖ и ситуации в Австрии

Что известно о FPÖ, кроме того, что это ультраправые. Возглавляет эту политическую силу бывший министр внутренних дел в первом правительстве Курца Герберт Кикль. Как и положено лидерам таких партий, это политический тролль и довольно интересный персонаж.

В своих заявлениях он балансирует на грани и часто позволяет себе откровенные крайности. Одной из таких особенностей является неофициальное прозвище Кикля – "народный канцлер". Напомним, что именно так когда-то называли другого гражданина Австрии – Адольфа Гитлера.



Кикль (на переднем плане слева) хочет стать "народным канцлером" / Фото Helmut Fohringer/APA/dpa/picture alliance

При этом, самым известным членом этой политсилы является даже не Кикль и не фактический создатель партии Йорг Хайдер, а бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.



Да, та самая дама, которая танцевала с Путиным на собственной свадьбе, а ныне сбежала в Россию и оттуда рассказывает, как хорошо в Москве и как плохо в Европе.



Танцы Путина и Кнайсль / Фото Roland Schlager / AFP

Кстати, тема денацификации Австрии довольно непростая, потому что ее фактически в стране не произошло. Несмотря на то, что Австрия была родиной для многих лидеров нацистов, после завершения Второй мировой войны эта страна была объявлена жертвой Гитлера, а не соучастницей его преступлений. А потому не проходила денацификацию и не "проработала тему прошлого".

Следствием этого становились неприятные казусы, когда, например, президентом Австрии (и будущим генсеком ООН) оказывался бывший член нацистской партии (якобы простой врач во время войны, а якобы и участник карательных операций на Балканах).

Также следствием амнезии общества стало возрождение ультраправых и их толерирование в стране. Потому что с годами в сознании австрийцев сформировался стереотип "Это не мы, а плохой Гитлер", благодаря чему стало возможным появление таких партий как FPÖ. А также их превращение из маргиналов в мейнстрим.

Возвращение "народного канцлера": кто такой Герберт Кикль

Рост популярной "Партии свободы" происходит в Австрии волнами.

Последняя такая волна пришлась на последние 5 лет. Этому способствовала "коронокриза" – Кикль и его партия удачно паразитировали на этой теме и благодаря критике не слишком успешных действий власти и распространению различных теорий заговоров получила нешуточную популярность. Сам Герберт Кикль принципиально и показательно игнорировал масочный режим и всячески насмехался над карантинными ограничениями.

Другим "коньком" ультраправых стал вопрос миграции. Кикль в начале 2023 года заявил о необходимости депортации мигрантов и создании закрытой "австрийской крепости".

После начала полномасштабного вторжения России "Партия свободы" сделала мишенью для информационных атак и украинских беженцев.

Также Кикль неоднократно заявлял, что "Путину нужно дать возможность сохранить лицо". Политик жестоко осудил визит президента Австрии ван дер Беллена в Украину и назвал его "угрозой суверенитету", пытался сорвать трансляцию выступления Президента Украины Зеленского в австрийском парламенте, пугая коллег-депутатов гневом россиян.

Неудивительно, что победе "Партии свободы" очень обрадовался венгерский премьер Виктор Орбан, но еще больше, видимо, обрадовались в Москве. Объяснение здесь простое – партия Кикля, как и положено европейским ультраправым, давно и последовательно занимает пророссийскую позицию и отстаивает снятие с россиян санкций и немедленные мирные переговоры с Кремлем. Кстати, как и партия Орбана "Фидес". Этот факт даже дает основания горько шутить о восстановлении Австро-Венгрии, но как агентов влияния Москвы.



Орбан, Бабиш и Кикль создали новый альянс в ЕС / Фото с фейсбук-страницы Бабиша

Сейчас FPÖ настаивает, что все экономические проблемы австрийцев именно от войны и улучшение придет только тогда, когда Москву удастся умиротворить. Конечно, за счет уступок от Украины. Довольно странно это слышать от страны, которая сама в 1938 году стала жертвой подобного умиротворения, но имеем то, что имеем.

Станет ли FPÖ новой властью в Австрии

Впрочем, есть и хорошие новости. Европа сделала правильные выводы из предыдущей победы ультраправых, которая, напомним, привела к абсолютной власти Гитлера и Второй мировой войны с миллионами жертв. Эта история стала напоминанием и лучшей вакциной со слоганом "никогда снова".

Действие этого препарата, что получившего неофициальное название "санитарный кордон", распространяется даже в ситуации, когда ультраправые побеждают на выборах, и заключается в отказе других политических сил от сотрудничества с ними.

Так, политические институты выступают как предохранители против того, за кого голосует "мудрый избиратель", а токсичность альтрайтов превышает потенциальные выгоды от сотрудничества с ними других политических сил.

Именно это, к примеру, мы видели на местных выборах в Тюрингии и Саксонии, где победы одержали представители ультраправых фанатов того, что "с нацистами было не все так однозначно".



Похожая история произошла и в Нидерландах, где ультраправому победителю выборов Герту Вилдерсу (кстати, его политсила также носит название "Партия свободы") пришлось ради создания действенной коалиции отказаться от собственных премьерских амбиций и существенно ограничить политические аппетиты. В итоге компромисс превратил радикальных альтрайтов в обычных консерваторов.



Несколько иная ситуация была в Италии, где победила целая коалиция ультраправых, впрочем, их основой для компромисса стала любовь к Италии, а не к Путину (как у немецких и австрийских коллег).

Последний аргумент дает надежду, что "Партия свободы" останется в оппозиции, а новую властную конфигурацию сформируют демократические силы. Впрочем, в Австрии есть свои давние лайфхаки о том, как обходить "санитарный кордон", а значит – существуют также и сценарии коалиции, объединяющей партии Кикля и Негаммера.

Похожие прецеденты были, но ультраправые всегда были в роли младших партнеров и всегда имели большие проблемы. Впервые такая конфигурация состоялась в 2000-м. "Партия свободы" взяла на выборах аж 27% (даже больше, чем в 2024) – тогда на австрийские улицы на протесты вышли тысячи людей, а страны ЕС ввели против Австрии двусторонние санкции и ввели дипломатический бойкот (Израиль даже отозвал посла из Вены). Так показала себя система "санитарной границы", точнее, ее внешний вариант.

В итоге тогдашнему лидеру FPÖ открытому неонацисту Йоргу Гайдеру пришлось объявить об отставке и уйти в тень (свою власть в партии он сохранил, но на следующих выборах 2002 года FPÖ ждал разгром).

Санитарный кордон-2024

Сейчас повторение сценария 2000-го года вряд ли возможно, говорится прежде всего о дипломатическом бойкоте. Также есть основания полагать, что Нехаммер все же не решится на сделку с дьяволом, на борьбе с которым построил всю избирательную кампанию или хотя бы вспомнит события 2019 года и так называемый "Ибица-гейт".

Напомним, тогда лидер Партии свободы и вице-канцлера Хайнц-Кристиан Штрахе был разоблачен как российский агент влияния. Этот скандал привел к отставке первого правительства Себастьяна Курца и досрочным выборам.

Вечером, в день выборов Курт Негаммер все же подтвердил, что не планирует пока союза с FPÖ. Зато его партия еще не сказала последнего слова. Поэтому возможны варианты, даже с переходом "санитарной границы".

Тогда останется единственный предохранитель в виде вето президента ван дер Беллена – это давний сторонник Украины, а также последовательный критик ультраправых.

В случае, если демократические силы Австрии найдут общий язык, FPÖ останется за бортом, но это также будет означать, что теперь ультраправые усилят свои позиции и смогут блокировать важные инициативы власти как главная оппозиционная сила, которая ни за что не отвечает, но на все будет иметь особое мнение.