Уже окончательно "поехал": что на этот раз придумал Лукашенко для победы на "выборах" в Беларуси

В конце января в Беларуси состоятся так называемые "выборы президента". На этот раз диктатор Александр Лукашенко откровенно удивил.

Об этом 24 Каналу рассказал заместитель руководителя Переходного кабинета Беларуси Павел Латушко, заметив, что никаких демократических кандидатов там нет. На этот раз Лукашенко вообще пошел на крайние меры.

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Что сделал Лукашенко

Как отметил Лукашенко, выборы в Беларуси 2025 года будут первыми, где вообще не будет никаких реальных кандидатов. Российская ФСБ определила для него 4 фейковых кандидата, которые еще и агитируют за самого Лукашенко.

Они ходят и рассказывают, чтобы голосовали за Лукашенко. Он никого не допустил на выборы. На этот раз он даже не пробует создать иллюзию, что в Беларуси есть хоть какой-то намек на выборы,

– сказал Латушко.

По состоянию на сейчас в Беларуси буквально уже тысячи политзаключенных в тюрьмах. Независимые СМИ были ликвидированы, как и более чем 1700 различных неправительственных организаций.

В 2020 году, когда происходили протесты в Беларуси, была надежда, что Запад будет действовать жестко и превентивно. Но время показало, что пока демократический мир думает – диктатуры уже предпринимают действия.

Демократии так не работают. Пока диктатор сделает 100 шагов – демократы только поднимут ногу. Думаю, что Украина имеет такой опыт общения с демократическими странами. Мы поддерживаем демократию, но видим, что эффективность и скорость принятия решений в тоталитарных системах выше,

– отметил Латушко.

Несмотря на это, белорусские активисты, конечно, ожидают, что Запад не будет признавать так называемые "выборы" в Беларуси.