Об этом 24 Каналу рассказал заместитель руководителя Переходного кабинета Беларуси Павел Латушко, отметив, что Лукашенко заявил, что якобы готов найти преемника из числа высших должностных лиц Беларуси. Однако это, вероятно, не произойдет, потому что он никому из них не верит.

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Стопроцентно доверяет

Латушко уверен, что Лукашенко будет до самого конца цепляться за власть и в последний момент передаст ее своему сыну – 20-летнему Николаю.

Лукашенко должен иметь абсолютные гарантии того, что он не будет привлечен к уголовной ответственности за массовые преступления, совершенные в отношении белорусского народа, и за агрессию против Украины,

– отметил заместитель руководителя Переходного кабинета Беларуси.

Для того чтобы иметь эти гарантии, Лукашенко должен контролировать силовой аппарат Беларуси. Однако как только он теряет должность президента, то и теряет этот прямой контроль. Если только не будет изменена конституция – для Лукашенко это будет не сложно.

Соответственно его преемником может стать только тот, кому он на 100% может доверять.

Обратите внимание! Российский оппозиционный правозащитник Марк Фейгин считает, что Лукашенко планирует сделать сына Колю своим преемником. Он должен заменить "папашу на посту белорусского диктатора". Именно поэтому Лукашенко берет сына с собой, когда едет с визитом за границу, – например, в Китай в декабре 2023 года.

В то же время Коля Лукашенко говорит, что "мой отец – великий человек", а он сам из трех сыновей так называемого президента Беларуси "больше всего похож на отца". Коля намекает, что он тоже "великий человек", хотя еще не настолько как его отец,

– подчеркнул он.

Колю постоянно показывают на концертах, его продвигают, у него берут интервью. Александр Лукашенко, по словам Латушко, пытается увести информационный удар от сына на белорусских чиновников. Не зря он недавно заявил, что нужно готовить новое поколение власти в Беларуси, однако якобы речь идет не о его сыне.

Однако все это "сказки для бедных". Лукашенко кроме самой жизни любит еще власть, и он не представляет свою жизнь без власти. Все остальное – игра и ложь,

– подчеркнул Павел Латушко.

Напомним, что 26 января в Беларуси прошли президентские выборы, на которых якобы победил Александр Лукашенко. За него будто бы проголосовало 86,82% избирателей.

В Еврокомиссии, комментируя результаты выборов в Беларуси, отметили, что они не были "свободными и честными", а также легитимными, в частности, из-за "безжалостных и беспрецедентных репрессий" против прав человека.