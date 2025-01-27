Про це 24 Каналу розповів заступник керівника Перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко, зазначивши, що Лукашенко заявив, що нібито готовий знайти наступника з кола вищих посадовців Білорусі. Однак це, імовірно, не відбудеться, тому що він нікому з них не вірить.

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Стовідсотково довіряє

Латушко впевнений, що Лукашенко буде до самого кінця чіплятися за владу і в останній момент передасть її своєму сину – 20-річному Ніколаю.

Лукашенко має мати абсолютні гарантії того, що він не буде притягнутий до кримінальної відповідальності за масові злочини, вчинені щодо білоруського народу, та за агресію проти України,

– зауважив заступник керівника Перехідного кабінету Білорусі.

Для того, щоб мати ці гарантії, Лукашенко має контролювати силовий апарат Білорусі. Проте як тільки він втрачає посаду президента, то втрачає і цей прямий контроль. Якщо тільки не буде змінена конституція – для Лукашенка це буде не складно.

Відповідно його наступником може стати тільки той, кому він на 100% може довіряти.

Зверніть увагу! Російський опозиційний правозахисник Марк Фейгін вважає, що Лукашенко планує зробити сина Колю своїм наступником. Він має замінити "татуся на посаді білоруського диктатора". Саме тому Лукашенко бере сина с собою, коли їде з візитом за кордон, – наприклад, до Китаю у грудні 2023 року.

Водночас Коля Лукашенко говорить, що "мій батько – велика людина", а він сам з трьох синів так званого президента Білорусі "найбільше схожий на батька". Коля натякає, що він теж "велика людина", хоча ще не настільки як його батько,

– підкреслив він.

Колю постійно показують на концертах, його просувають, у нього беруть інтерв'ю. Алєксандр Лукашенко, за словами Латушка, намагається увести інформаційний удар від сина на білоруських чиновників. Не дарма він нещодавно заявив, що потрібно готувати нове покоління влади в Білорусі, однак буцімто йдеться не про його сина.

Однак все це "казки для бідних". Лукашенко окрім самого життя любить ще владу, і він не уявляє своє життя без влади. Все інше – гра і брехня,

– наголосив Павло Латушко.

Нагадаємо, що 26 січня в Білорусі пройшли президентські вибори, на яких нібито переміг Алєксандр Лукашенко. За нього буцімто проголосувало 86,82% виборців.

У Єврокомісії, коментуючи результати виборів в Білорусі, зазначили, що вони не були "вільними та чесними", а також легітимними, зокрема, через "безжальні та безпрецедентні репресії" проти прав людини.