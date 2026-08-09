Полное отсутствие оппозиции: политолог подробно объяснил процесс выборов в России

С 18 по 20 сентября в России пройдут выборы в Госдуму. Между тем Юлия Навальная призвала россиян голосовать за партию "Яблоко", ведь, по ее мнению, это будет "безопасным протестом для россиян". Однако именно такие слова фактически легитимизируют процесс выборов.

Это свидетельствует об отсутствии российской оппозиции. Об этом 24 Каналу рассказал политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, отметив, что российский диктатор и впредь будет получать необходимое количество голосов как для партии, так и впоследствии для себя на президентских выборах.

Выборы в России

Политолог отметил, что на этой неделе один из лидеров партии "Родина" и один из пропагандистских голосов Кремля Журавлев подал иск в Верховный суд России о дисквалификации партии "Яблоко", превращая ее в ядро оппозиции.

Хотя на самом деле весь предвыборный процесс у них превратился в военную пропаганду. Любые призывы к прекращению войны полностью пресекаются. Есть попытки создать общественное одобрение будущей политики Путина,

– подчеркнул он.

Чаленко охарактеризовал выборы в России

Очевидно, что через 4 года и во время президентских выборов для российского диктатора "нарисуют" любые цифры. Конечно, уровень поддержки партии "Единая Россия" падает, но благодаря тотальной кампании результат будет не менее фейковым, чем уже легендарные 146%, которые в свое время были на одних из общенациональных выборов страны-агрессора.

По словам Чаленко, в этом заключается большая проблема – после выборов в Госдуму Кремль может объявить о новой волне мобилизации. Политолог предположил, что это может произойти и раньше, ведь волна непонятной болезненной эйфории, которую пытается раскрутить Москва, никоим образом не сопоставима с существующими реалиями и не сопоставима с возросшей эффективностью украинских атак.

То есть украинская армия с помощью Deep strike пытается выбить Путина из колеи войны, а он благодаря этой кампании, напротив, демонстрирует, что хочет воевать и дальше.