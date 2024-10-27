На выборах лидирует пророссийская партия: какие 2 фактора могут решить дальнейшую судьбу Грузии

В Грузии 26 октября состоялись парламентские выборы, по результатам которых лидерство принадлежит пророссийской партии "Грузинская мечта". В то же время оппозиционные силы, которые набрали меньшее количество голосов, недовольны этими результатами и готовы к протестам. В ближайшие дни, вероятно, должно решится, какой путь выберет страна.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко, отметив, что похожая ситуация сложилась в Грузии после объявления результатов президентских выборов в 2004 году. Тогда именно оппозиции удалось победить. Однако сегодня на дальнейшее развитие событий влияют определенные факторы.

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Саакашвили совершил ошибку

Сейчас в Грузии после проведения парламентских выборов происходит раскол в обществе. Часть его поддерживает оппозиционные демократические силы, а вторая часть – пророссийскую партию "Грузинская мечта".

В этой кризисной для страны ситуации решающими будут 2 фактора:

с одной стороны – решительная активность гражданского общества, его организованность, способность объединиться, бороться за свой выбор и обеспечивать его;

с другой – насколько организованной окажется противоположная сторона и сможет ли она контролировать силовые структуры и правящий класс, потому что важно, чью сторону выберут именно элиты страны.

В свое время Михеил Саакашвили, будучи президентом Грузии, совершил ошибку, по мнению Фесенко, когда он провел замечательные реформы, в частности, антикоррупционные, но не смог преодолеть олигархат, а именно Бидзину Иванишвили, сегодняшнего лидера партии "Грузинская мечта". Также Саакашвили не удалось преодолеть негативные тенденции в силовых структурах и в судебной системе. Поэтому это должно стать уроком для демократических сил в стране.

Обратите внимание! Бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили задержали в октябре 2021 года и впоследствии осудили на 6 лет заключения. Экс-президент уже З года находится за решеткой, где его отравили, по словам матери Саакашвили, мышьяком и ртутью.

Ситуация шаткая

"Сейчас ситуация в Грузии очень шаткая. Все решится либо в ближайшие дни, либо, если протесты оппозиции будут массовыми, решение конфликта, возможно, затянется во времени", – предположил политолог.

Далее все будет зависеть от того, какая из сторон окажется более выносливой, последовательной, решительной. Украинцы по собственному опыту знают, что за демократию приходится платить высокую цену, и выбор в пользу европейской интеграции, по его словам, не всегда бывает мирным.

В то же время Грузия стоит перед решающим выбором: либо она возвращается на европейский, демократический путь развития, либо произойдет откат назад и в стране может сформироваться авторитарный режим.

Если сейчас начнется силовая атака на оппозицию с применением репрессивных методов, которые уже частично использовались в отношении Саакашвили, это будет означать, что Грузия фактически превратилась в диктатуру,

– отметил Владимир Фесенко.

Правящая партия "Грузинская мечта" длительное время манипулятивно якобы поддерживала европейский выбор Грузии, ведь 80% грузин выступали именно за евроатлантическую интеграцию. А на самом деле представители партии делали все, чтобы развернуть Грузию в противоположное направление – в сторону России.

Поэтому если "Грузинская мечта" сможет победить оппозиционные силы, то в стране авторитарный пророссийский режим будет зафиксирован окончательно,

– уверен политолог.

Напомним, что в Грузии 26 октября состоялись парламентские выборы. По состоянию на утро 27 октября правящая партия "Грузинская мечта" лидирует, пока набрав 54% голосов. Оппозиционные грузинские партии получили меньшее количество голосов. В частности, "Коалиция за изменения" – почти 11%, "Единство – Национальное движение" – более 10%.