Про це 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко, зазначивши, що схожа ситуація склалась у Грузії після оголошення результатів президентських виборів у 2004 році. Тоді саме опозиції вдалося перемогти. Однак сьогодні на подальший розвиток подій впливають певні чинники.

Важливо Історичні вибори в Грузії: чи утримає владу проросійський олігарх і що це означає для України

Саакашвілі зробив помилку

Зараз в Грузії після проведення парламентських виборів відбувається розкол у суспільстві. Частина його підтримує опозиційні демократичні сили, а друга частина – проросійську партію "Грузинська мрія".

В цій кризовій для країни ситуації вирішальними будуть 2 фактори:

з одного боку – рішуча активність громадянського суспільства, його організованість, спроможність об'єднатися, боротися за свій вибір і забезпечувати його;

з іншого – наскільки організованою виявиться протилежна сторона і чи зможе вона контролювати силові структури та правлячий клас, тому що важливо, чию сторону оберуть саме еліти країни.

Свого часу Міхеіл Саакашвілі, бувши президентом Грузії, зробив помилку, на думку Фесенка, коли він провів чудові реформи, зокрема, антикорупційні, але не зміг подолати олігархат, а саме Бідзіну Іванішвілі, сьогоднішнього лідера партії "Грузинська мрія". Також Саакашвілі не вдалося подолати негативні тенденції в силових структурах і в судовій системі. Тому це має стати уроком для демократичних сил в країні.

Зверніть увагу! Колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі затримали в жовтні 2021 року та згодом засудили на 6 років ув'язнення. Експрезидент вже З роки перебуває за ґратами, де його отруїли, за словами матері Саакашвілі, миш'яком і ртуттю.

Ситуація хитка

"Зараз ситуація в Грузії дуже хитка. Все вирішиться або найближчими днями, або якщо протести опозиції будуть масовими, розв'язання конфлікту, можливо, затягнеться в часі", – припустив політолог.

Далі все залежатиме від того, яка зі сторін виявиться більш витривалою, послідовною, рішучою. Українці за власним досвідом знають, що за демократію доводиться платити високу ціну, і вибір користь європейської інтеграції, за його словами, не завжди буває мирним.

Водночас Грузія стоїть перед вирішальним вибором: або вона повертається на європейський, демократичний шлях розвитку, або відбудеться відкат назад і в країні може сформуватися авторитарний режим.

Якщо зараз розпочнеться силова атака на опозицію із застосуванням репресивних методів, які вже частково використовувалися щодо Саакашвілі, це буде означати, що Грузія фактично перетворилася в диктатуру,

– зазначив Володимир Фесенко.

Правляча партія "Грузинська мрія" тривалий час маніпулятивно нібито підтримувала європейський вибір Грузії, адже 80% грузинів виступали саме за євроатлантичну інтеграцію. А насправді представники партії робили все, щоб розвернути Грузію в протилежний напрямок – у бік Росії.

Тому якщо "Грузинська мрія" зможе перемогти опозиційні сили, то в країні авторитарний проросійський режим буде зафіксовано остаточно,

– впевнений політолог.

Нагадаємо, що у Грузії 26 жовтня відбулись парламентські вибори. Станом на ранок 27 жовтня правляча партія "Грузинська мрія" лідирує, наразі набравши 54% голосів. Опозиційні грузинські партії отримали меншу кількість голосів. Зокрема, "Коаліція за зміни" – майже 11%, "Єдність – Національний рух" – понад 10%.