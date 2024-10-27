Ответили на главный вопрос: итог парламентских выборов в Грузии

В Грузии состоялись парламентские выборы. После подсчета голосов с 99% участков правящая партия набрала более 54% голосов. Впрочем далеко не все так однозначно.

Результаты экзитполов, которые провели три организации отличаются, а оппозиция не признает победы "Грузинской мечты". Политолог из Грузии Гела Васадзе в разговоре с 24 Каналом объяснил, почему данные экзитполов кардинально отличаются, и за кого на самом деле проголосовал народ Грузии.

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Ответ на главный вопрос уже есть

В субботу, 26 октября, в Грузии состоялись парламентские выборы. Правящая партия "Грузинская мечта" объявила о победе, с чем категорически не согласна оппозиция. Экзитполы, которые заказывали обе стороны, парадоксально оказались взаимоисключающими.

Главным вопросом этих выборов было то, выйду ли народ защищать курс Грузии на евроинтеграцию и Запад. Ответ очевиден. Люди вышли, были большие очереди. Я сам отстоял 45 минут (чтобы проголосовать – 24 Канал),

– подчеркнул Гела Васадзе.

Экзитполы проводили три организации: Edison Research, Harrys X и Gorby. Результаты первых двух компаний, которые заказали оппозиционные каналы, совпали. Стоит заметить, что организация Edison Research славится своими точными экзитполами уже не первый год.

Согласно экзитполу компании Edison Research, на парламентских выборах в Грузии побеждает оппозиция, набирая суммарно 51,9% голосов, тогда как правящая партия "Грузинская мечта" – 40,9%.

"Конечно, оппозиция праздновала, когда Edison Research опубликовала результаты выборов", – отметил политолог.

В то же время локальный социологический центр Gorby, который проводил опрос по заказу провластного телеканала "меди", имел противоположные результаты. По данным

Gorby, "Грузинская мечта" получила 56,1% голосов, а "Коалиция за перемены" суммарно - 36% голосов.

"Gorby всегда озвучивали "хотелки" власти. Далее надо просто сложить "2+2". Активность, которая отвечала за смену власти, была высокой, но мы видим результат, что не соответствует ей. Это то, что мы имеем на сегодня", – подчеркнул Васадзе.

Официальные результаты ЦИК

По состоянию на 16:00 27 октября Центральная избирательная комиссия Грузии подсчитала почти 100% избирательных участков. Голоса распределились так:

"Грузинская мечта" – 53,93%;

"Коалиция Перемен" – 11,03%;

"Единство – Национальное Движение" – 10,161%;

"Сильная Грузия" – 8,814%;

"Счастливый за Грузию" – 7,771%.

Оппозиция не признает этих результатов. К слову, топ-парламентарии Европы и Канады также призвали ЕС не признавать результаты выборов в Грузии, отмечая, что они не были свободными и честными.