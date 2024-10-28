Турция может насолить России: какие варианты развертывания в протестов в Грузии

В Грузии состоялось голосование на парламентских выборах, по результатам которого большинство голосов набрала партия "Грузинская мечта". Оппозиция не признает эти выборы и готовится к акциям протеста, которые должны начаться 28 октября. При этом есть несколько сценариев развития событий в Грузии.

О них рассказал 24 Каналу главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, отметив, что Грузия сейчас стоит на распутье и должна выбрать дальнейший вектор развития. К слову, президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о тотальной фальсификации на парламентских выборах, которые она назвала "российскими".

Смотрите также Исторические выборы в Грузии: удержит ли власть пророссийский олигарх и что это значит для Украины

Грузия должна сделать выбор

Главный консультант Национального института стратегических исследований считает, что партия "Грузинская мечта", которой руководит миллиардер Бидзина Иванишвили, сколотивший свое состояние в России, последние годы все больше превращало Грузию в некий аналог России или Беларуси.

В Грузии усиливался контроль власти, а демократические процессы ослаблялись. Самое главное, что формировался четкий пророссийский вектор, несмотря на заявления властей о желании идти в Европу, в НАТО,

– подчеркнул он.

Однако сейчас настал тот момент, когда Грузия должна сделать выбор: сохранить этот пророссийский вектор или изменить его на европейский.

Акции протеста в Тбилиси должны начаться вечером 28 октября. Здесь, по мнению Уса, можно провести аналогию с Майданом в Украине, который начался 21 ноября и длился две недели, после чего было принято решение его разогнать.

Нечто подобное будет происходить и в Тбилиси. Там будет решаться судьба этой страны. Если протестующих власть разгонит, это будет означать, что Грузия будет двигаться по пророссийскому вектору. Однако все может измениться, если в грузинском обществе будет такая же реакция, как во время Майдана в Украине,

– подчеркнул он.

Впрочем, события в Грузии могут разворачиваться еще по одному сценарию – белорусскому. Однако, сравнивая эти две страны, грузины традиционно настроены более агрессивно. Поэтому в отличие от протестных акций в Минске, в Тбилиси ситуация все же не будет полностью пророссийской.

Также нельзя исключать фактор Турции в этой ситуации. Она имеет общую границу с Грузией. также президент Турции имеет, с одной стороны, нормальные отношения с Владимиром Путиным. А с другой – Турция сейчас с Россией по разные стороны баррикад в войнах в Сирии и в Ливии.

Поэтому нельзя исключать, что Турция будет способствовать антироссийским настроениям в Грузии, чтобы она вышла из сферы влияния России,

– подчеркнул Иван Ус.

К слову, председатель Европейского Совета Шарль Мишель отметил, что нарушения, которые были зафиксированы во время выборов в Грузии, должны быть расследованы. Он призвал руководство страны продемонстрировать "твердую преданность курсу страны на вступление в Евросоюз".