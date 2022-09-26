На выборах в Италии лидирует коалиция правых Джорджии Мэлони: результаты экзитполов

В Италии завершились внеочередные парламентские выборы. И хотя официальных результатов нет, по данным экзитполов, в борьбе лидирует коалиция правых партий.

Ранее говорили, что именно Блок правых партий Италии может получить подавляющее большинство в обеих палатах парламента на выборах в сентябре. Напомним, 24 канал уже рассказывал, чего Украине можно ждать после итальянских выборов.

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Выборы в Италии 2022 года: результаты экзитполов

Экзитпол Consorzio Opinio Italia, проведенный Rai, сообщил хорошие новости для "Братьев Италии". Правая коалиция набрала 41 – 45% голосов, а левый альянс 25 – 29%. Такой показатель дает правым большинство в обеих палатах законодательного собрания.

у итальянских экзитполов – пестрая история, они бывали ошибочными. Следует дождаться официальных результатов.

Добавим, что правительственный кризис, возникший в 2022 году в Италии, привел к отставке премьер-министра Марио Драги. Как следствие – президент Серджо Матарелла распустил итальянский парламент 21 июля, за 8 месяцев до естественного истечения срока, и назначил новые выборы. Марио Драги продолжает возглавлять правительство как исполняющий обязанности премьер-министра.

Изменится ли что-нибудь для Украины

Ранее министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини во время встречи с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым заверил, что государство будет продолжать поддерживать нас в борьбе с агрессором, несмотря на результаты голосования.

У нас будут выборы на этой неделе. Но то, что я могу вам сказать очень ответственно – что каким бы ни был результат этих выборов, Италия есть и будет всегда находиться рядом с Украиной,

– сказал министр обороны Италии.

Он подчеркнул, что главное – это скорейшее достижение справедливого мира, построенного на принципах международного права и уважения к суверенитету Украины.

Интересно – премьер Италии окончательно потерял поддержку и ушел в отставку: смотрите видео