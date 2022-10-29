Уменьшится ли поддержка Украины после новых выборов в Конгресс

Сейчас США на пороге новых выборов в Конгресс. Украинцы опасаются, будут ли Штаты так же поддерживать Украину, если победят республиканцы.

Писатель и бывший руководитель группы специальных операций морской пехоты Элиот Аккерман в интервью 24 каналу выразил надежду, что если республиканцы и победят на выборах в Конгресс, то поддержка Украины будет такой же сильной.

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Будут ли республиканцы поддерживать Украину

Элиот Аккерман подчеркнул, что очень важно поддерживать Украину и дальше и доносить простым американцам, почему эта война важна.

В Конгрессе, как я думаю, разница будет минимальной, вне зависимости от того, кто выиграет. И этого будет недостаточно для того, чтобы минимизировать американскую помощь для Украины, но очень важно, чтобы американские лидеры продолжали напоминать простым американцам о том, почему эта война важна и насколько высоки ставки,

– заявил Аккерман.

Украина должна победить в войне

Аккерман заявил, что проигрыш Украины – это вообще не вариант. Он отметил, что "россияне только и ждут, чтобы между украинцами и американцами пробежала чёрная кошка".

Поэтому мы должны оставаться сильными и результатом этих усилий должна стать сильная и независимая Украина, которая будет маяком для всего мира. И тогда Россия точно не выиграет эту войну. То есть сейчас все зависит от международного сообщества и от людей в Украине,

– сказал он.

США продолжают помогать Украине

США предоставит Украине новый пакет помощи на 275 миллионов. СМИ пишут, что в основном она будет направлена на пополнение тысяч боеприпасов для уже имеющихся систем вооружений, в частности ракетно-артиллерийских систем HIMARS.

Кроме того, уже в начале ноября в Украину поступят первые американские системы ПВО NASAMS.

Недавно в СМИ появилась информация, что в начале октября в Украину приезжал директор ЦРУ. Сообщается, что он тайно встречался с президентом Владимиром Зеленским. Подробности и цель визита содержатся в секрете.

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