Письменник та колишній керівник групи спеціальних операцій морської піхоти Еліот Акерман в інтерв'ю 24 каналу висловив сподівання, що якщо республіканці й переможуть на виборах до Конгресу, то підтримка України буде такою ж сильною.

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Чи будуть республіканці підтримувати Україну

Еліот Акерман підкреслив, що дуже важливо підтримувати Україну і надалі та доносити простим американцям, чому ця війна є важливою.

У Конгресі, як я думаю, різниця буде мінімальною, незалежно від того, хто виграє. І цього буде недостатньо для того, щоб мінімізувати американську допомогу для України, але дуже важливо, щоб американські лідери продовжували нагадувати простим американцям про те, чому ця війна є важливою, і наскільки високими є ставки,

– заявив Акерман.

Україна повинна перемогти у війні

Акерман заявив, що програш України – це взагалі не варіант. Він наголосив, що "росіяни тільки чекають, щоб між українцями та американцями пробігла чорна кішка".

Тому ми повинні залишатися сильними, і результатом цих зусиль повинна стати сильна і незалежна Україна, яка буде маяком для всього світу. І тоді Росія точно не виграє цю війну. Тобто зараз все залежить від міжнародної спільноти й від людей в Україні,

– сказав він.

США продовжує допомагати Україну

США надасть Україні новий пакет допомоги на 275 мільйонів. ЗМІ пишуть, що в основному вона буде спрямована на поповнення тисяч боєприпасів для вже наявних систем озброєнь, зокрема для ракетно-артилерійських систем HIMARS.

Крім цього, вже на початку листопада в Україну надійдуть перші американські системи ППО NASAMS.

Нещодавно у ЗМІ виплила інформація, що на початку жовтня в Україну приїжджав директор ЦРУ. Повідомляється, що він таємно зустрічався із президентом Володимиром Зеленським. Подробиці та мету візиту тримають у секреті.

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