Выборы в Молдове и амбиции Кремля: возьмут ли пророссийские силы реванш

20 октября в Молдове состоятся президентские выборы и референдум в поддержку движения страны в ЕС. Несомненно, в России надеются, что смогут воспользоваться ситуацией, чтобы обеспечить реванш пророссийских сил и восстановление влияния на страну.

Главный фактор, который играет против Санду

Однако в рамках президентской кампании российские перспективы выглядят довольно сомнительными. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

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Вероятно, им не удастся победить действующего президента Майю Санду, а также сорвать референдум. При таких обстоятельствах Кремлю придется сосредоточиться на парламентских выборах 2025 года, как ключевом шансе изменить политические конфигурации в свою пользу.

Несмотря на многочисленные попытки пророссийских сил спровоцировать политическую дестабилизацию в Молдове, Майя Санду сохраняет наибольшие шансы на победу.

Главный фактор, который играет против нее – это высокий антирейтинг. Трудно беспристрастно определить его реальные показатели из-за ангажированности многих социологических опросов. Однако объективные факторы дают основания считать, что он действительно переходит черту в 40%, а уровень доверия находится на ориентировочной отметке в 25%.

Такая статистика означает, что Санду будет сложнее одержать победу во втором туре, когда избиратели без четких электоральных ориентиров будут голосовать за ее оппонента с мотивацией "главное, чтобы не действующий президент".

Этот риск обострялся бы в случае появления действительно сильного и нейтрального кандидата, который имеет возможность не только консолидировать условное левое крыло, но и получить позиции среди граждан центристского направления. Кроме того, важным было бы объединение оппозиционных сил, чтобы выступить единым фронтом против власти. Однако ни одно из указанных условий не выглядит гарантированным.

У действующего президента нет мощного конкурента

Во-первых, есть вопрос о перспективах альтернативных претендентов на президентский пост.

Когда Игорь Додон выбрал Александра Стояногло как "независимого кандидата", он сделал ему медвежью услугу. Вместе с потенциальной поддержкой избирателей "Партии социалистов", экс-генеральный прокурор унаследует и огромные антирейтинги своего политического патрона, а их у Додона – больше, чем у кого-либо. Будет способствовать этому и ассоциативное восприятие Стояногло, как человека, которого выбрал экс-президент с пророссийскими взглядами.

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Кроме того, если предыдущая социология демонстрировала сценарий, при котором Додон уверенно проходил бы во второй тур, но разгромно проигрывал в нем, то в случае Стояногло – нет таких гарантий. Более того, при худшем для него варианте, он даже может проиграть конкуренцию за второе место.

Рядом с ним возникла целая группа кандидатов, которые идут на выборы. Пожалуй, наиболее конкурентным из них выглядит Ренато Усатый. Одиозный политический деятель, которого кулуарно связывают возможными ситуативными связями с "серым кардиналом" пророссийского лагеря Молдовы – Иланом Шором.

Шансы других претендентов – Иона Кику, Ирины Влах или Виктора Тарлева – выглядят довольно сдержанными. Они могут улучшиться в случае попадания во второй тур, когда на их стороне будет играть антирейтинг Майи Санду, но социология дает им слабые перспективы на второе место. Кардинальное изменение ситуация может претерпеть лишь в последний момент, если печально известная сеть избирателей Шора эффективно сработает в пользу кого-то из широкого списка претендентов, например на экс-башкана Гагаузии Ирину Влах.

Противостояние пророссийских сил

Во-вторых, в пользу Санду могут сыграть противостояние между Додоном и Шором за то, кто станет основным агентом влияния Кремля, а значит и замкнет на себе финансовые потоки.

Додон надеется, что его политическая карьера еще не закончена и рассчитывает возглавить кампанию социалистов на парламентских выборах в следующем году. В своей деятельности он ориентируется на представителя российской президентской администрации Дмитрия Козака, который продолжает "искать себя" после провала в Украине и видит возможность использования выборов в Молдове как способ частичной реабилитации и оправдания своего существования перед российским президентом.

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Однако время Додона постепенно истекает и этим хочет воспользоваться Шор. Протекторатом молдавского олигарха-беглеца в Москве занимается Роман Абрамович. Они создали фактически альтернативную группу влияния Кремля в Молдове, которая конкурирует со связкой Додон – Козак. Илан Шор планирует закрепить себя в роли "лица пророссийской оппозиции" и основного агента влияния, который будет отвечать за реализацию российской политики и освоение российского финансирования.

Оптимальным вариантом для Шора будет проход во второй тур любого из приближенных к нему кандидатов и опережением им Александра Стояногло. Это окончательно зафиксирует провал Додона и обеспечит аппаратную победу олигарха, активно занимающегося молдавской политикой из Москвы.

В указанном контексте до сих пор нет четкого понимания как будет действовать "сеть Шора". Логично, что в первом туре олигарх поддержит своего кандидата, но вопрос: согласится ли он действовать в интересах Стояногло во втором туре? Побуждают ли его в Кремле использовать все ресурсы для помощи кандидату от Игоря Додона? Четкого ответа нет, а это существенно повлияет на выборы.

Конфликты и дезорганизация в рядах пророссийских сил будет способствовать победе Майи Санду на президентских выборах.

В идеальном для нее сценарии – одержать победу в первом туре, что представляется чрезвычайно сложной задачей, хотя определенные шансы на такую опцию сохраняются. В противном случае судьба президентства определится в начале ноября во время следующего этапа голосования, где риски для Санду будут расти. Оппозиционные голоса не будут распылены между всеми претендентами и будут направляться против нее. Несмотря на то, что она остается основным фаворитом, у потенциального оппонента (у того же Александра Стояногло) будут сохраняться шансы на высокий результат. Страховкой для Санду должны выступать голоса диаспоры за рубежом.

Референдум в Молдове

Что касается референдума – наблюдается положительная динамика на его успешное завершение. Хотя частично он расценивался командой Санду как возможность дополнительной мобилизации собственных избирателей, положительное голосование призвано стать важной вехой для всего населения и закрепить внешнеполитический курс официального Кишинева. При благоприятных обстоятельствах уровень поддержки будет достигать диапазона в не менее 55 – 60% голосов "за". Это станет политическим успехом, как действующей власти, так и остальных политических сил, выступающих в поддержку.

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К таким необходимо отнести примара Кишинева и лидера партии MAN Иона Чебана. Он рассматривался как потенциальный нейтральный центристский кандидат, который смог бы выступить основным соперником Санду на президентских выборах. Однако городской голова принял другое решение и дистанцировался от президентской кампании, что открыло для Санду дорогу на второй срок. Ион Чебан решил сосредоточиться на вопросе столицы и развития собственного партийного проекта в национальном масштабе.

Стоит заметить, что важным решение примара стала официальная поддержка референдума по определению европейского курса Молдовы и призывы к населению принять участие в нем. Позиция Иона Чебана стала важной в контексте агитационной кампании за референдум и значительно усложнит планы пророссийских сил, по срыву волеизъявления путем провоцирования низкой явки или обеспечения слабых результатов.

На фоне того, что многие эксперты расценивали Чебана как потенциального фронтмена президентской кампании, его действия могут иметь решающее значение как для удержания Санду на посту президента, так и для увеличения голосов в поддержку референдума. Оба сценария станут провалом для российских планов на осеннюю часть избирательного цикла в Молдове.

Основная "битва" запланирована на 2025 год

Даже в таком случае основная битва еще впереди. Она будет развиваться вокруг выборов в парламент в 2025 году и на них будут делать ключевую ставку в России.

Конечно, если Санду внезапно одержит победу в первом туре, для нее было бы лучше инициировать досрочную парламентскую кампанию, но базовым сценарием остается 2025 год.

Несмотря на надежды партии "Действие и солидарность" на удержание монобольшинства, шансы на такой вариант остаются чрезвычайно низкими. В таком случае партия Санду потребует союзника для коалиции. При этом, все другие политические силы, которых социологи видят в парламенте нового созыва, находятся в оппозиции к действующей власти.

В результате возникает риск формирования сети пророссийских сил, которые будут дополнять социалистов и коммунистов, претендуя на формирование "коалиции реванша" с номинацией лояльного к России правительства. Это приведет к кризису и сведет на нет потенциальный успех проевропейских сил на президентских выборах и в рамках референдума.

Именно поэтому Санду и ее команде крайне необходимо мыслить минимум на год вперед, чтобы не допустить реализации российских планов.

Пока рано оценивать конфигурации сил в парламенте 2025, но уже вырисовывается модель, при которой спасительным для Санду может повторно стать ситуативный союз с MAN Иона Чебана. Если политсила примара получит достаточный результат, она сможет поддерживать формирование проевропейского большинства. Это окончательно зафиксирует поражение пророссийских сил в Молдове как минимум до следующего избирательного цикла.