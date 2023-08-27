Концентрация на победу: в "Слуге народа" ответили, возможны ли выборы в Раду

В последнее время все чаще в обществе возникает вопрос проведения парламентских выборов. В "Слуге народа" уверены, что сейчас это невозможно сделать безопасно и качественно.

О проблемах, которые встают перед предстоящими выборами, рассказала руководитель партии Елена Шуляк – передает 24 Канал. Она уверена, что дискуссия о проведение выборов неуместна.

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Почему выборы пока невозможны: объяснение Шуляк

По мнению Елены Шуляк, первая и главная проблема, которая делает невозможным проведение выборов – это война. На территории Украины идут боевые действия, что, безусловно, несет за собой риски.

Какие могут быть выборы, когда критерии безопасности не решены на части территорий Харьковской, Донецкой, Херсонской областей, где постоянно что-то происходит,

– убеждает Шуляк.

Кроме того, она уверяет, что выборы в Верховную Раду невозможны без тех людей, например, которые воюют. Также она напоминает, что несколько миллионов украинцев до сих пор находятся за границей – они не смогут голосовать. Избирательная инфраструктура в Украине уничтожена – ее нужно восстанавливать. Реестр избирателей пока не актуализирован.

Шуляк убеждена, что обо всех этих проблемах нужно говорить – однако дискуссия о проведении выборов сейчас является неуважением. Если бы не было боевых действий, то уже происходила бы подготовка к осенним выборам. Однако сейчас вся концентрация идет на победу.

Будут ли выборы? Будут. Когда? После победы. Будут ли изменения в законодательство? Будут. Мы даже обсуждаем, что это можно будет называть законом о первых послевоенных выборах,

– убедила Шуляк.

Она добавила, что некоторые вещи необходимо будет изменить для проведения максимально демократических выборов. Однако это будет после окончания боевых действий.

Псевдовыборы на оккупированных территориях